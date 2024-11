Astro Bot et Final Fantasy 7 Rebirth dominent les nominations aux Game Awards 2024

Les nominations pour les Game Awards 2024 révèlent un duel passionnant entre Astro Bot et Final Fantasy VII Rebirth, deux jeux qui dominent la compétition avec plusieurs catégories clés, dont le très convoité titre de Jeu de l'Année.

Tl;dr Astro Bot de Sony et Final Fantasy 7 Rebirth de Square Enix dominent les nominations des Game Awards 2024, avec des distinctions dans plusieurs catégories majeures.

Sony se distingue avec 16 nominations, tandis que Square Enix et Microsoft/Xbox suivent avec 12. Sega obtient 11 nominations.

Les Game Awards 2024 se tiendront le 12 décembre 2024.

Une lutte acharnée pour le titre de Jeu de l’Année

L’un des moments les plus attendus des Game Awards 2024 sera sans doute la désignation du Jeu de l’Année, un prix pour lequel Astro Bot et Final Fantasy 7 Rebirth sont en lice, aux côtés d’autres jeux de grande qualité. Black Myth: Wukong, un action-RPG inspiré de la mythologie chinoise, s’impose également comme un fort concurrent, tout comme Elden Ring: Shadow of the Erdtree, l’extension du jeu primé en 2022. Metaphor: ReFantazio, un RPG aux multiples facettes, et l’indépendant Balatro complètent ce panel de titres exceptionnels, témoignant de la diversité et de l’originalité des jeux vidéo en 2024.

Sony, Square Enix et Sega en haut du palmarès

Les Game Awards 2024 mettent également en lumière les performances des éditeurs. Sony domine avec 16 nominations, tandis que Square Enix et Microsoft/Xbox suivent de près avec une douzaine chacun. Sega, avec 11 nominations, se démarque notamment grâce à des titres comme Metaphor: ReFantazio et Like A Dragon: Infinite Wealth. Cette reconnaissance illustre la diversité et l’excellence des œuvres proposées par ces grands noms, confirmant leur rôle central dans l’industrie.

Les autres catégories et leurs nominés

Au-delà du Jeu de l’Année, les Game Awards 2024 célèbrent tous les aspects du jeu vidéo à travers une multitude de catégories.

Meilleure réalisation

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Final Fantasy 7 Rebirth

Metaphor: ReFantazio

Meilleure narration

Final Fantasy 7 Rebirth

Like a Dragon: Infinite Wealth

Metaphor: ReFantazio

Senua’s Saga: Hellblade II

Silent Hill 2

Meilleure direction artistique

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Metaphor: ReFantazio

Neva

Meilleure bande originale

Astro Bot

Final Fantasy 7 Rebirth

Metaphor: ReFantazio

Silent Hill 2

Stellar Blade

Meilleur design audio

Astro Bot

Call of Duty: Black Ops 6

Final Fantasy 7 Rebirth

Senua’s Saga: Hellblade 2

Silent Hill 2

Meilleure performance

Briana White (Final Fantasy 7 Rebirth)

Hannah Tellle (Life is Strange: Double Exposure)

Humberly González (Star Wars Outlaws)

Luke Roberts (Silent Hill 2)

Melina Juergens (Senua’s Saga: Hellblade 2)

Jeu le plus impactant

Closer the Distance

Indika

Neva

Life is Strange: Double Exposure

Senua’s Saga: Hellblade 2

Tales of Kenzera: Zau

Meilleur jeu en constante évolution

Destiny 2

Diablo IV

Final Fantasy 14

Fortnite

Helldivers 2

Meilleur jeu indépendant

Animal Well

Balatro

Lorelei and the Laser Eyes

Neva

UFO 50

Meilleur jeu mobile

AFK Journey

Balatro

Pokémon TCG Pocket

Wuthering Waves

Zenless Zone Zero

Meilleur support communautaire

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy 14

Fortnite

Helldivers 2

No Man’s Sky

Innovation dans l’accessibilité

Call of Duty: Black Ops 6

Diablo IV

Dragon Age: The Veilguard

Prince of Persia: The Lost Crown

Star Wars Outlaws

Meilleur jeu en VR / AR

Arizona Sunshine Remake

Asgard’s Wrath 2

Batman: Arkham Shadow

Metal: Hellsinger VR

Metro Awakening

Meilleur jeu d’action

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

Stellar Blade

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Meilleur jeu d’action et d’aventure

Astro Bot

Prince of Persia: The Lost Crown

Silent Hill 2

Star Wars Outlaws

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Meilleur jeu de rôle

Dragon’s Dogma

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Final Fantasy 7 Rebirth

Like a Dragon: Infinite Wealth

Metaphor: ReFantazio

Meilleur jeu de combat

Dragon Ball: Sparking! ZERO

Granblue Fantasy Versus : Rising

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

MultiVersus

Tekken 8

Meilleur jeu familial

Astro Bot

Princess Peach: Showtime!

Super Mario Party Jamboree

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

The Plucky Squire

Meilleur jeu de simulation/stratégie

Age of Mythology: Retold

Frostpunk 2

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Manor Lords

Unicorn Overlord

Meilleur jeu de sport/course

F1 24

EA SPORTS FC 25

NBA 2K25

Top Spin 2K25

WWE 2K24

Meilleur jeu multijoueur

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

Super Mario Party Jamboree

Tekken 8

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Créateur de contenu de l’année

CaseOh

IlloJuan

Techno Gamerz

Typical Gamer

Usada Pekora

Meilleur premier jeu indépendant

Animal Well

Balatro

Manor Lords

Pacific Drive

The Plucky Squire

Meilleure adaptation

Arcane (saison 2)

Fallout

Knuckles

Like a Dragon: Yakuza

Tomb Raider: La Légende de Lara Croft

Jeu le plus attendu

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yotei

GTA 6

Metroid Prime 4: Beyond

Monster Hunter Wilds

Meilleur jeu eSport

Counter-Strike 2

Dota 2

League of Legends

Mobile Legends: Bang Bang

Valorant

Meilleur joueur eSport

Neta « 33 » Shapira (Tundra Esports)

Aleksi « Aleksib » Virolainen (NAVI)

Jeong « Chovy » Ji-hoon (Gen.G)

Lee « Faker » Sang-hyeok (T1)

Mathieu « ZywOo » Herbaut (Team Vitality)

Zheng « ZmjjKK » Yongkang (Edward Gaming)

Meilleure équipe eSport

Bilibili Gaming (League of Legends)

Gen.G (League of Legends)

NAVI (Counter-Strike)

T1 (League of Legends)

Team Liquid (Dota 2)

Une cérémonie à ne pas manquer

Le 10ème anniversaire des Game Awards se tiendra le 12 décembre 2024, marquant une décennie de célébration des jeux vidéo à travers le monde. Cet événement, animé par Geoff Keighley, sera diffusé gratuitement sur plus de 40 plateformes numériques, dont YouTube, Twitch, X, TikTok et Instagram, rassemblant des millions de spectateurs pour célébrer les meilleurs jeux, artistes, et innovations de l’année. Le show commencera à 1h30 (heure française), et inclura des révélations exclusives, des performances musicales en direct, et bien sûr, la célèbre remise des trophées.