Sega annonce une restructuration et annule plusieurs jeux

Après Relic Entertainment en mai dernier, The Creative Assembly, Sports Interactive, Amplitude Studios, Two Point Studios et Hardlight seront également touchés par des licenciements.

Pour faire face à une perte de 14,3 milliards de yens, soit 91 millions d’euros, au terme de la prochaine année fiscale fixée à mars 2024, la maison-mère Sega Sammy vient d’annoncer une restructuration visant principalement Sega Europe :

L’environnement commercial du secteur de la consommation a évolué rapidement, notamment en raison du déclin réactionnel de la demande des ménages à domicile dans le COVID-19 et du ralentissement économique dû à l’inflation dans la région européenne, et la rentabilité a baissé, principalement dans les bases européennes. Pour nous adapter rapidement à ces changements et améliorer la rentabilité, nous avons décidé de mettre en œuvre des réformes structurelles visant à accroître l’efficacité, principalement dans nos bases européennes, et nous avons revu le portefeuille de titres dans ces dernières. Nous avons ensuite pris la décision difficile d’annuler certains titres en cours de développement et de réduire les dépenses fixes.

Hyenas n’est plus en développement chez The Creative Assembly

En plus d’annuler des jeux non annoncés, Sega met fin à Hyenas, un jeu de tir et d’extraction qui enchaînait les bêtas depuis plusieurs mois sans vraiment trouver son public. L’éditeur japonais prévoit également de se débarrasser de plusieurs employés chez The Creative Assembly (Total War), Sports Interactive (Football Manager), Amplitude Studios (Endless), Two Point Studios (Hospital, Campus) et Hardlight (Sonic Jump, Sonic Dash, Sonic Forces, Sonic Racing) comme cela avait été le cas pour Relic Entertainment après l’échec commercial de Company of Heroes 3.