YouTube introduit une multitude de nouveautés, dont le réglage précis de la vitesse de lecture

Il existe également des listes de lecture en coopération avec des miniatures personnalisées, une minuterie de sommeil et bien d'autres fonctionnalités.

Tl;dr YouTube annonce une série de mises à jour pour ses applications.

Les utilisateurs bénéficieront de nouvelles fonctionnalités et améliorations.

Les mises à jour seront déployées progressivement.

YouTube, une plateforme en constante évolution

YouTube, le géant du partage de vidéos en ligne, annonce une série de modifications et d’améliorations pour ses applications mobile, web et TV. Parmi les deux douzaines de mises à jour annoncées, certaines promettent de changer radicalement la façon dont les utilisateurs interagissent avec la plateforme.

Des ajustements en faveur de l’utilisateur

Les ajustements de vitesse de lecture deviennent plus précis. Désormais, il sera possible de régler la vitesse de lecture par incréments de 0,05. Avant cette mise à jour, les options d’ajustement étaient bloquées à des incréments de 0,25. Un changement qui devrait transformer l’expérience de nombreux utilisateurs, comme l’illustre cette anecdote : « J’ai regardé YouTube exclusivement à une vitesse de 0,75 pendant environ deux ans et maintenant, lorsque les gens parlent à une vitesse normale, je me sens complètement dépassé. De bons moments ! »

Des fonctionnalités enrichies

Le mini-lecteur mobile se dote de nouvelles fonctionnalités. Les spectateurs pourront redimensionner le lecteur et le déplacer à leur guise. Selon YouTube, c’est « parfait pour ceux qui aiment chercher d’autres vidéos à ajouter à leur file d’attente tout en regardant une vidéo« .

Des playlists collaboratives et personnalisables

Les playlists se modernisent également avec l’ajout d’une fonctionnalité de playlist collaborative. Les utilisateurs pourront envoyer un code QR ou un lien web pour inviter leurs amis et leur famille à contribuer à une playlist spécifique. Une fonction de vote sera bientôt disponible pour permettre à chacun de participer à la curation de la liste de lecture. Enfin, YouTube introduit la possibilité de personnaliser les miniatures de ces playlists.

Un meilleur accès aux fonctionnalités Premium

Les utilisateurs standard de YouTube auront désormais accès à la fonctionnalité Sleep Timer, testée auparavant avec les membres Premium. Cette fonctionnalité, comme son nom l’indique, permet à ceux qui aiment s’endormir en écoutant par exemple une interview de Noam Chomsky de 1995, de programmer l’extinction de YouTube.

Des badges à collectionner sur YouTube et YouTube Music

La plateforme introduit aussi les badges à la fois sur YouTube et YouTube Music. La plupart de ces outils commencent à être déployés dès aujourd’hui, mais il se peut que plusieurs jours s’écoulent avant que votre compte YouTube ne bénéficie de la mise à jour. Comme toujours, patience est mère de toutes les vertus.