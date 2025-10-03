YouTube déploie une refonte majeure de son interface, suscitant le mécontentement de certains utilisateurs

YouTube déploie actuellement une importante modification de son interface utilisateur. Cette évolution, déjà accessible à certains internautes, suscite de vives réactions : de nombreux utilisateurs expriment leur mécontentement face à ces nouveaux choix de présentation.

Nouvelles retouches de l’interface sur YouTube : premières réactions partagées

Depuis peu, certains utilisateurs de l’application mobile YouTube découvrent une interface revisitée, déclenchant des avis pour le moins mitigés. Ce nouveau design n’a pas été généralisé à tous les appareils : sur un iPhone 15 Pro Max comme sur un Google Pixel 10 Pro XL, rien ne bouge. Pourtant, plusieurs captures d’écran circulent sur Reddit et des médias spécialisés comme Android Authority confirment que la mise à jour s’installe progressivement sur quelques modèles.

Des modifications qui interrogent la communauté

Dans cette version remaniée, la présentation sous les vidéos change profondément. Exit le nom de chaîne visible d’emblée : désormais, seul le pseudonyme du créateur reste affiché. L’icône de l’uploader, quant à elle, gagne en taille et migre juste à côté du titre. Par ailleurs, les boutons « rejoindre » et notifications s’installent aux côtés des options j’aime/pas j’aime. Un choix qui intrigue : beaucoup dénoncent une interface jugée « trop tassée » ou « écrasée ». Quelques voix reconnaissent cependant un aspect plus épuré permettant, peut-être, une meilleure visibilité des vidéos suivantes sur les petits écrans.

Les réactions recueillies sur Reddit sont éloquentes :

Perte de repères pour identifier rapidement les chaînes.

pour identifier rapidement les chaînes. Sensation d’espace restreint, malgré un aspect plus moderne.

YouTube Shorts et autres évolutions récentes

En parallèle de ces essais sur l’interface principale, certains affirment que les boutons latéraux des YouTube Shorts auraient aussi été redessinés : plus petits et plus discrets qu’auparavant. Après vérification sur différents appareils récents, rien ne semble confirmé pour tous ; il subsiste donc un doute sur la généralisation de ce changement ou une simple erreur d’observation.

Ajoutons à cela que ce n’est pas la première fois que YouTube bouscule ses habitudes au risque d’irriter sa communauté. Dernièrement, la plateforme a durci sa politique contre le partage de comptes familiaux pour les abonnés à l’offre YouTube Premium, menaçant de suspendre certains avantages si tous les membres ne résident pas sous le même toit.

Un test limité ou prémices d’un futur standard ?

Pour l’heure, difficile de savoir si ces modifications seront adoptées par tous les utilisateurs ou resteront cantonnées à quelques expérimentations ponctuelles. Rien n’est encore figé du côté de YouTube, qui semble vouloir jauger l’accueil réservé à ces changements avant un éventuel déploiement massif. En attendant, chacun s’interroge : faut-il s’habituer à cette nouvelle ergonomie… ou espérer un retour en arrière ?