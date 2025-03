La prochaine mise à jour majeure de YouTube est imminente : voici ce que nous savons

La prochaine grande mise à jour de YouTube est sur le point d'arriver : découvrez ce que nous venons d'apprendre sur les nouvelles fonctionnalités et améliorations qui vont révolutionner votre expérience de visionnage.

Tl;dr YouTube travaille sur une amélioration audio pour son offre Premium.

Les utilisateurs pourraient bientôt ajuster la qualité audio de leurs vidéos.

Cette option serait réservée aux abonnés payants de YouTube Premium.

Une amélioration sonore pour YouTube Premium

YouTube, le géant de la diffusion de vidéos en ligne, travaille actuellement à une mise à niveau audio de son offre Premium. Cette fonctionnalité, repérée par Android Authority dans la version bêta de l’application YouTube, est conçue pour inciter davantage d’utilisateurs à souscrire à l’abonnement mensuel de $13.99/£11.99.

Une personnalisation de la qualité audio

Si les informations décelées dans le code de l’application se confirment, YouTube offrira bientôt la possibilité d’ajuster la qualité audio des vidéos. Cette option comprendra trois choix distincts : Normal, High et Auto.

La qualité « Normal » est assez explicite, mais l’option « High » offrirait une qualité de bitrate améliorée, susceptible de s’associer parfaitement avec les meilleurs casques audiophiles. Quant à l’option « Auto », elle permettrait un ajustement dynamique entre les deux autres options, en fonction de la connexion internet de l’utilisateur.

Une fonctionnalité exclusivement Premium

Il est important de noter que cette fonctionnalité serait réservée aux abonnés payants de YouTube Premium. De plus, selon le site Android Authority, elle ne serait disponible que pour certaines vidéos.

Il est également à préciser que la qualité audio actuelle d’une vidéo YouTube est définie par celui qui la télécharge, YouTube faisant de son mieux pour corriger les sons médiocres. Cette nouvelle option d’ajustement de la qualité audio pourrait donc constituer une avancée significative pour la plateforme.

YouTube, un concurrent sérieux des services de streaming

Cette initiative est une nouvelle preuve de la volonté de YouTube de se positionner comme un concurrent sérieux des meilleurs services de streaming. La plateforme a déjà lancé YouTube Premium Lite et tente de sécuriser davantage de contenu tiers depuis 2022. D’ailleurs, des rumeurs parlent d’une grande refonte de l’application YouTube TV pour la rendre plus semblable à Netflix, Prime et autres.

La question qui se pose désormais est de savoir si cette option d’ajustement de la qualité audio suffira à convaincre davantage d’utilisateurs à payer pour un abonnement. Seul l’avenir nous le dira.