L’écran pliable sans pli de Samsung pourrait échapper à l’Apple iPhone Fold

Selon les dernières rumeurs, le concept d’écran pliable sans pli développé par Samsung pourrait ne pas équiper le futur iPhone Fold. Les spéculations récentes laissent entendre que ce partenariat technologique n’est finalement pas garanti.

Tl;dr Le MONT Flex Display équipera le Galaxy Z Fold 8.

L’iPhone Fold utilisera une technologie d’écran différente.

Sorties prévues : été pour Samsung, septembre pour Apple.

Des innovations attendues sur les écrans pliables

Les rumeurs entourant le nouvel écran « sans pli » de Samsung Display, aperçu lors du CES 2026 sous l’appellation MONT Flex Display, suscitent depuis plusieurs semaines la curiosité des passionnés de mobilité. Ce prototype, vanté pour réduire presque totalement la visibilité du pli sur les téléphones pliables, est au centre des stratégies de deux géants : Samsung Electronics et Apple. Mais alors que certains espéraient retrouver la même dalle sur les deux futurs modèles phares du marché, il semblerait que chaque constructeur ait opté pour une approche différente.

Samsung et Apple : deux stratégies distinctes pour leurs écrans pliables

Selon les informations rapportées par ZDNet Korea, le MONT Flex Display serait intégré en premier lieu au prochain Galaxy Z Fold 8, dont l’annonce officielle est attendue cet été. Ce modèle adoptera donc un écran doté d’un dos métallique, tel que présenté à Las Vegas. Côté Apple, en revanche, la stratégie diverge nettement : la firme aurait choisi une technologie basée sur du verre ultra-fin (UTG), écartant ainsi la solution montée par Samsung Display lors du salon.

Il en résulte que le public n’a pas encore eu l’occasion d’observer la version exacte de l’écran qui équipera l’iPhone Fold. Toutefois, malgré ces différences matérielles – dos métallique pour l’un, verre ultra-fin pour l’autre –, ces deux approches s’éloignent toutes deux des couches polymères utilisées sur les anciens modèles pliables.

Tensions et défis industriels autour de la production d’écrans OLED pliables

Les sources citées par ZDNet Korea insistent : « Nous comprenons que la division MX de Samsung Electronics décidera si elle adopte le panneau OLED pliable dès la fin du premier trimestre ». Les industriels se montrent prudents face aux coûts accrus liés à ces matériaux innovants, évaluant toujours leur réelle utilité au sein des appareils grand public. Un autre informateur ajoute : « Sony Display ne pourrait présenter l’OLED destiné à l’iPhone pliable en public pour des raisons business ; il s’agira techniquement d’un autre panneau. »

Voici ce qui distingue ces nouveaux écrans :

Nouveaux adhésifs : réduction notable de la visibilité du pli.

réduction notable de la visibilité du pli. Aucune modification majeure des couches internes : promesse de flexibilité accrue.

promesse de flexibilité accrue. Divergence technologique : dos métallique chez Samsung, UTG chez Apple.

Lancement imminent et attentes du marché

D’après le calendrier habituel de lancement, le Galaxy Z Fold 8 devrait être dévoilé cet été par Samsung, tandis qu’Apple miserait sur un lancement de son iPhone Fold en septembre. D’ici là, on peut s’attendre à voir émerger d’autres détails techniques qui viendront éclairer un peu plus les choix opérés par chacun des deux géants – et peut-être lever le voile sur une nouvelle génération d’écrans vraiment sans pli.