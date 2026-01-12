iPhone Fold : un prix record pour le premier pliable d’Apple

Le prochain iPhone pliant d’Apple pourrait être lancé à un tarif avoisinant les 2400 dollars, selon des rumeurs relayées par plusieurs analystes qui estiment que ce prix élevé ne freinera pas l’enthousiasme des adeptes de la marque à la pomme.

Tl;dr L’iPhone Fold d’Apple, premier modèle pliant de la marque, pourrait être lancé fin 2026 pour environ 2400 dollars.

Il se distingue par un écran sans pli visible, un format 7,8 pouces et une intégration totale avec l’écosystème Apple.

Le smartphone pourrait capter jusqu’à 20% du marché des pliables et concurrencer Samsung, Motorola et autres marques.

Un iPhone pliant au prix inédit

Faut-il s’attendre à un séisme sur le marché des smartphones ? Avec son futur iPhone Fold, dont le lancement pourrait intervenir d’ici la fin de l’année, Apple entend frapper fort — et cher. Selon les indiscrétions qui circulent, ce modèle afficherait un tarif inédit : aux alentours de 2400 dollars, soit bien au-dessus du plafond actuel chez la marque californienne. Pour mémoire, jamais un iPhone n’avait dépassé la barre des 1200 dollars au lancement.

Une telle envolée tarifaire n’empêche pas les analystes de prédire le succès au rendez-vous. « Depuis l’iPhone X lancé à 1 000 dollars, Apple teste jusqu’où ses clients sont prêts à aller… et manifestement, il n’a pas encore trouvé la limite », estime Jason Snell (Six Colors). Un constat partagé par nombre d’observateurs du secteur.

Prouesse technique et intégration à l’écosystème Apple

Ce futur iPhone Fold se distingue aussi par son ambition technologique. Les rumeurs font état d’un appareil doté d’un écran principal de 7,8 pouces au format 4:3, une configuration qui éviterait les bandes noires lors du visionnage de vidéos — contrairement à certains concurrents comme le Galaxy Z Fold 7. Mieux encore, Apple miserait sur une dalle totalement exempte de pli visible, une première dans l’univers des téléphones pliants.

Le design promet également finesse et élégance : on évoque moins de 4,5 mm d’épaisseur une fois ouvert. Quant à l’intégration logicielle, elle serait totale avec l’écosystème maison. « L’atout numéro un reste la cohérence avec l’ensemble des services et appareils Apple. C’est ce qui fait revenir les clients chaque année », rappelle Avi Greengart (Techsponential). Notons que le Fold tournerait sous un système très proche d’iOS ou inspiré directement de l’iPad.

L’avantage logiciel et la concurrence en embuscade

Si la course à l’innovation est engagée avec Samsung, déjà bien présent sur ce segment, Apple bénéficie d’un atout considérable côté applications. Fort de plus d’1,8 million d’apps déjà optimisées pour ses tablettes, la firme pourrait transformer son iPhone Fold en véritable « iPad mini » de poche dès sa sortie. À titre de comparaison, beaucoup d’applications Android peinent encore à s’adapter pleinement aux écrans pliants.

Dans ce contexte ultra-compétitif où émergent aussi le Razr Fold de Motorola ou le Galaxy Z TriFold (10 pouces), certains anticipent déjà une redistribution rapide des cartes.

Nouveaux standards et perspectives pour le marché des pliables

L’arrivée annoncée du Fold pourrait bouleverser les parts de marché. D’après IDC, Apple pourrait s’octroyer plus de 20 % du marché mondial des smartphones pliables dès la première année, et capter près d’un tiers du chiffre d’affaires généré par cette catégorie encore émergente — estimée entre 1,5% et 2,5% du marché total actuellement.

En résumé :

Pionnier chez Apple : premier téléphone pliant estampillé iPhone.

premier téléphone pliant estampillé iPhone. Prouesse technique : écran sans pli et intégration poussée.

écran sans pli et intégration poussée. Nouveau terrain concurrentiel : Samsung, Motorola… tous sur la brèche.

Reste à voir si ce pari tarifaire sera synonyme d’un nouvel engouement mondial pour les smartphones pliants… ou simplement le début d’une nouvelle escalade dans le haut-de-gamme technologique.