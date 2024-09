YouTube déploie les publicités sur les vidéos en pause sur tous les appareils

Nous avons besoin de davantage de publicités. Et toi, que penses-tu de l'augmentation des publicités ?

Tl;dr YouTube confirme l’implémentation des publicités en pause sur sa plateforme.

Google a déjà expérimenté cette fonctionnalité, qui serait moins intrusive pour les utilisateurs.

YouTube a également travaillé à améliorer la présentation de ses publicités, malgré une lutte constante contre les bloqueurs de publicités.

YouTube Premium, bien que coûteux, offre des avantages comme le visionnage sans publicité, le mode hors-ligne et l’accès à YouTube Music.

Les publicités en pause arrivent sur YouTube

Vous pensiez avoir vu assez de publicités sur YouTube ? Préparez-vous à en voir davantage. La plateforme a confirmé l’introduction des publicités en pause, imposant aux utilisateurs de visionner encore plus de publicités qu’auparavant.

Une nouvelle forme de publicités moins intrusive

D’après un article récent du The Verge, Oluwa Falodun, responsable de la communication de YouTube, a affirmé que l’entreprise avait observé une forte réponse positive tant de la part des annonceurs que des spectateurs au sujet de ces nouvelles publicités. Il semblerait que la philosophie derrière ces « publicités en pause » soit de minimiser leur intrusion dans l’expérience utilisateur. Malheureusement, aucune information n’a été donnée quant à une éventuelle réduction d’autres types de publicités sur le site.

Toujours plus de pubs, la solution : YouTube Premium

Face à l’augmentation du nombre de publicités, la solution évidente semble être de souscrire à YouTube Premium. Certes, le coût de l’abonnement – $13.99 / £12 / AU$32.99 – n’est pas négligeable, mais il comprend de nombreux avantages. Parmi ceux-ci, on trouve l’absence de publicités, la possibilité de visionner des vidéos hors-ligne et la lecture en arrière-plan. De plus, YouTube Premium offre un accès à YouTube Music, qui a récemment annoncé l’ajout de deux nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA.

La lutte constante contre les bloqueurs de publicités

YouTube et Google ont travaillé dur ces dernières années pour améliorer la manière dont ils présentent leurs publicités aux consommateurs. Cela comprend la diffusion d’annonces plus longues mais moins fréquentes, l’ajout de plusieurs publicités dans une même vidéo et l’apparition de publicités impossibles à passer. Tout cela s’inscrit dans une lutte constante contre les bloqueurs de publicités, y compris l’omission de sections de vidéos pour tout utilisateur ayant installé une telle fonctionnalité. Cependant, YouTube a assuré que cette démarche n’était pas destinée à cibler les utilisateurs des meilleurs bloqueurs de publicités.