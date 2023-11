Utilisez cette extension pour faire disparaître les publicités sponsorisées sur YouTube. Une extension gratuite, open-source et communautaire.

Il y a de plusieurs options pour profiter de YouTube sans publicité, et nous recommandons d’opter pour la voie officielle avec YouTube Premium, mais même si vous déboursez les 12,99 € demandés chaque mois pour supprimer la lecture automatique des publicités sur YouTube, vous ne pouvez pas échapper aux pubs sponsorisées. Peu importe comment vous utilisez la plateforme du géant américain, un créateur populaire peut toujours placer une publicité au beau milieu d’une vidéo sans possibilité automatique de la passer.

Les publicités sponsorisées ne sont pas en cause ici, au moins ont-elles le mérite d’être transparentes, vous informant que le créateur a travaillé directement avec l’entreprise plutôt qu’un algorithme suggérant quelque chose de totalement inutile. Le problème est que vous perdrez vraiment votre temps à cause de cette publicité, laquelle est même souvent répétée.

Pour résoudre le problème, vous pouvez utiliser l’extension open-source et gratuite SponsorBlock for YouTube. Des utilisateurs soumettent les “segments à passer” à la plateforme lorsqu’ils trouvent une vidéo avec une telle publicité. Jusqu’à présent, plus de 15 millions de segments à passer ont été proposés, couvrant une grande variété de chaînes YouTube, même sur certaines relativement peu populaires.

Cette extension est disponible sur tous les navigateurs populaires, et même dans des apps tierces comme LibreTube. Si vous utilisez Android TV, SponsorBlock est intégré dans SmartTubeNext, assurément la meilleure solution pour bloquer les publicités de YouTube sur Android TV. Et si vous êtes vraiment motivé(e), vous pouvez faire tourner iSponsorBlockTV sur votre propre ordinateur, pour bloquer les publicités sponsorisées sur YouTube pour les smart TV et Apple TV.

Le plus simple, cependant, reste d’utiliser l’extension pour navigateur. Une fois installée et activée, vous verrez une couleur verte pour le segment sponsorisé. Par défaut, la vidéo passera automatiquement ladite publicité, mais vous pouvez sauter jusqu’à la fin de la pub en utilisant le marqueur rouge.

Si vous plongez dans les paramètres de l’extension, vous pouvez aussi placer dans la liste autorisée une chaîne pour voir les vidéos sponsorisées et vous pouvez désactiver le passage automatique si vous le souhaitez. Si vous tombez sur une vidéo qui n’a pas de segment de pub marqué, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de soumission pour proposer ladite section et ainsi éviter à la communauté de voir, elle aussi, ces publicités.