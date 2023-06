Android TV accueille un onglet Shop pour acheter du contenu depuis divers services. Voilà qui devrait simplifier grandement l'expérience de recherche et d'achat de contenu.

Être développeur d’un produit quelconque, qu’il s’agisse d’un logiciel en bonne et due forme, d’un service web ou d’un jeu, demande un travail continu. Il s’agit de corriger les bugs quand ils se présentent, d’ajouter des fonctionnalités, de renforcer la fiabilité et la sécurité. Sans pour autant négliger l’aspect purement commercial. C’est ce que fait aujourd’hui Google avec Android TV en ajoutant un nouvel onglet qui pourrait vous pousser à étoffer votre bibliothèque de contenus numériques.

Android TV accueille un onglet Shop pour acheter du contenu depuis divers services

Google a décidé de vous simplifier grandement la tâche lorsqu’il s’agit d’acheter ou de louer des films sur les différents services existants – pour le meilleur et pour le pire de votre portemonnaie, évidemment. Le géant américain annonce l’introduction d’un onglet Boutique sur Android TV, un onglet dans lequel vous pouvez chercher, acheter et “stocker” des films.

Bien qu’il y ressemble beaucoup, ce nouvel onglet Boutique est différent de l’onglet Découvrir d’Android TV, et ce, de plusieurs manières. Les deux pages affichent le contenu de plusieurs plateformes de streaming, mais l’onglet Découvrir affiche les recommandations en se basant sur vos habitudes de visionnage, que les contenus coûtent quelque chose ou non à regarder. De l’autre côté, l’onglet Boutique n’affiche que du contenu que vous pouvez… acheter ! Plutôt que de devoir cliquer et aller dans chaque application individuellement, vous pouvez voir tous les films disponibles à la location ou à l’achat sur tous les services auxquels vous êtes abonné(e).

Voilà qui devrait simplifier grandement l’expérience de recherche et d’achat de contenu

L’onglet Boutique propose aussi une section Bibliothèque affichant tous les titres que vous avez achetés avec votre compte Google sur les appareils Google TV et l’app mobile, les appareils Android TV et YouTube. En parlant de l’app mobile Google TV, vous pouvez désormais vous connecter sur votre téléphone ou votre tablette pour télécharger du contenu de votre Bibliothèque à regarder plus tard, en mode hors-ligne.

Vous ne devriez pas avoir à patienter trop longtemps avant de pouvoir profiter de ces nouveautés dans la mesure où Google annonce que l’onglet Boutique arrivera dans 24 pays, dont la France, dans les prochaines semaines. À suivre !