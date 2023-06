Google ne travaille plus sur une paire de lunettes pour la réalité augmentée. Le projet Iris abandonné, le géant serait aujourd'hui tourné sur le logiciels pour la réalité augmentée.

Selon une information de Business Insider, Google a mis fin à son projet interne répondant au nom de code “Iris” qu’il avait monté pour concevoir des lunettes pour la réalité augmentée. Le géant de la tech travaillait au développement de ce produit depuis plusieurs années, mais le projet est aujourd’hui abandonné suite aux vagues de licenciements successives et aux réorganisations de personnel opérées ces derniers mois.

Un autre événement important qui a pesé dans la balance pour Google fut le départ de Clay Bavor, alors responsable de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle pour la firme de Mountain View, parti pour lancer une startup avec le co-PDG de Salesforce Bret Taylor. De plus, Google aurait changé de stratégie pour ses lunettes Iris, ce qui était devenu source de frustration pour les membres de l’équipe travaillant sur le projet.

Lorsque The Verge communiquait sur ces lunettes pour la réalité augmentée au début de l’année 2022, il se murmurait que Google pourrait lancer l’appareil en 2024. Ces lunettes AR Iris devaient ressembler à des lunettes ordinaires et une première version aurait même ressemblé à un produit baptisé “Focals” signé North, une startup canadienne rachetée par Google en 2020. La firme de Mountain View avait même fait la démonstration d’une nouvelle version dans une vidéo montrant la fonctionnalité de traduction en temps réel.

Si l’entreprise semble avec bel et bien cessé de travailler sur son propre produit AR, Business Insider explique qu’elle a encore de grandes ambitions dans le domaine de la réalité augmentée. Plutôt que de fabriquer ses propres appareils, Google aurait apparemment choisi de se concentrer sur la création d’un “Android pour la réalité augmentée”. Le géant américain espère pouvoir adopter le même business model que celui utilisé pour sa plateforme mobile et proposer ainsi son logiciel AR aux fabricants. À l’heure actuelle, Google développe Android XR pour les appareils de “réalité mixte” (XR) de Samsung et, toujours selon Business Insider, sur une nouvelle plateforme baptisée “micro XR” pour les lunettes.