Comment utiliser Gemini pour naviguer sur Google Maps sans les mains

Il est possible depuis peu d'utiliser Gemini pour obtenir des directions dans Google Maps sans avoir à utiliser ses mains. Une mise à jour mineure, mais très bienvenue.

Utiliser un robot d’IA générative comme Google Gemini peut être assez perturbant, mais l’expérience est bien plus efficace et naturelle avec des commandes vocales. Selon les dernières notes de publication de Gemini, Google a mis à jour les commandes vocales de son chatbot pour inclure l’auto-soumission. Cela peut vous faire gagner du temps quand vous utilisez l’app Gemini sur votre smartphone pour demander des directions sur Google Maps.

Gemini était déjà intégré dans la navigation Google Maps, mais la dernière mise à jour rend le procédé encore plus fluide. Comme on peut le lire dans les notes de version, “Désormais, lorsque vous demandez des directions, Gemini démarre automatiquement la navigation avec Google Maps. Nous avons mis à jour les commandes vocales pour inclure l’auto-soumission. Plus besoin de tapoter sur le bouton ‘Envoyer’.”

Autrement dit, une petite modification dans le fonctionnement de Gemini une fois que vous lui avez donné une commande vocale. Gemini vous offre les mêmes informations qu’avant – une description de la route et un aperçu de la carte. Mais désormais, Gemini déclenche automatiquement cette action après un court instant, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit.

Vous pouvez donc poser à Gemini des questions simples pour que ce dernier vous guide. Étant un chatbot conversationnel, il peut comprendre peu importe la manière dont vous demandez. Par exemple, “Emmène-moi de l’aéroport Charles de Gaulle à la gare Montparnasse”, “Comment puis-je aller à la gare Montparnasse depuis l’aéroport Charles de Gaulle ?” ou “Conduis-moi à la gare Montparnasse depuis l’aéroport Charles de Gaulle, mais fais un petit détour par Villepinte.”

L’IA générative va alors afficher quelques informations générales sur le trajet, le temps estimé, la distance à parcourir et la carte, ainsi qu’un lien vers l’itinéraire complet sur Maps.

Vous pouvez poursuivre la conversation en posant d’autres questions sur ce trajet, comme “Quels sont les meilleurs restaurants où m’arrêter sur le chemin ?”, “Quels bus puis-je prendre si je prends les transports en commun ?”

Il ne s’agit pas là uniquement pour Google de mieux intégrer son IA entre ses apps. Cela pourrait aussi vous rapprocher d’une alternative viable à Google Assistant – en attendant que ce dernier soit totalement remplacé par Gemini -. Malheureusement, pour l’heure, il manque encore à Gemini certaines fonctions basiques de Google Assistant, comme les Routines et les commandes pour le contrôle de la musique.

Gemini s’améliore constamment. Chaque mise à jour l’intègre mieux avec les apps Google, bien que Google Maps lui-même propose sa propre expérience sans les mains, et a aussi une fonctionnalité d’IA générative expérimentale.

Vous pouvez activer l’app mobile Gemini via Google Assistant sur Android. L’app Gemini n’est pour l’heure disponible qu’en anglais pour les habitants des États-Unis et il faut avoir un smartphone Android avec au moins 4 Go de RAM, sous Android 12 ou plus récent. Sur iOS, Gemini est disponible via un onglet dans l’app Google.