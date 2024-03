Pourquoi Google Maps a disparu des résultats Google et comment les rétablir

Face à l'exigence de l'Union européenne, Google a dû réformer son service de cartographie pour respecter les règles anticoncurrentielles stipulées par le DMA.

Tl;dr Les cartes Google sont désactivées lors des recherches d’adresses.

La réactivation est possible dans “Services Google associés”.

L’utilisateur doit accepter le partage de données pour personnaliser les contenus.

Le Digital Markets Act régule les géants du numérique et est lié à ces changements.

Réactivation de Google Maps : mode d’emploi

Si vous avez essayé récemment de localiser une adresse sur Google, vous avez dû être quelque peu surpris : le volet habituel “Maps” ne s’affiche plus. À la place, une image fixe de la localisation recherche vous est proposée. Dans ce nouveau paradigme, il n’est plus possible de naviguer sur la carte ou de calculer un itinéraire à partir du lieu choisi.

Solution simple à un problème épineux

Il ne s’agit pas d’une défaillance de Google ni d’une suppression définitive de la fonction “Maps”. En fait, cette absence temporaire fait partie d’une vaste série de changements qui seront effectués progressivement. Il est toutefois possible de résoudre ce petit inconvénient en quelques clics. Comme le relate le site Numérama, il suffit de se diriger vers la page “Services Google associés”, et de sélectionner “Google Maps” pour restaurer cette fonctionnalité dans vos résultats de recherche.

Un choix à double tranchant

Cependant, la validation de cette option implique l’acceptation d’un partage de vos données afin de “personnaliser les contenus” proposés par la plateforme. Ainsi, par le biais de ce consentement, Google se réserve le droit de “développer et améliorer ses services” et votre choix ne sera effectif qu’à compter du 6 mars 2024.

La nécessité d’une régulation

Ce changement soudain est lié au Digital Markets Act (DMA), une initiative européenne pour réguler les géants du numérique et réduire les pratiques anticoncurrentielles. Ce texte, qui entrera en vigueur le 6 mars, touche un total de 22 plateformes clés appartenant à six groupes majeurs. Google en fait évidemment partie et est désormais contraint de solliciter le consentement de ses usagers pour le partage des données et l’association de ses services. Une démarche qui, selon l’Union européenne, devrait favoriser plus de concurrence et encourager l’utilisation d’autres services de cartographie.