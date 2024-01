La navigation dans les tunnels de Waze est enfin sur Google Maps

Cette application est désormais largement disponible sur Android, cependant elle n'est pas accessible sur iOS.

Tl;dr Google Maps s’inspire de Waze et intègre les balises Bluetooth.

Ces balises facilitent la navigation dans les zones sans signal GPS.

Il existe une procédure étape par étape pour activer cette feature.

La fonctionnalité était en testing depuis octobre 2023.

L’avancée de Google Maps pour une navigation souterraine

Tirant parti de son application GPS sœur Waze, Google Maps ajoute aujourd’hui le support des balises Bluetooth à sa plateforme. Cette fonctionnalité innovante permet aux utilisateurs de “naviguer dans les tunnels ou autres zones mortes pour les satellites”, rapporte 9to5Google.

Les balises Bluetooth et leur fonction

Conçues pour offrir des informations de navigation et de trafic là où les signaux GPS n’arrivent pas, ces balises également appelées Waze Beacons, sont installées dans plusieurs villes du monde telles que New York, Paris, Sydney et Rio. Selon Google, il s’agit d’“un matériel micro-contrôleur à faible énergie alimenté par batterie qui envoie un signal unidirectionnel au téléphone ou à la tablette d’un utilisateur”, sans capter aucune donnée de ce dernier.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, cette fonction n’est pas activée par défaut. Pour l’utiliser, allez dans Google Maps, accédez aux Paramètres > Paramètres de navigation et recherchez les “Options de conduite” en bas de la liste. Vous y trouverez la section des balises Bluetooth pour les tunnels (à condition d’avoir la dernière version) et il vous suffit de l’activer.

La fonctionnalité était auparavant disponible pour certains utilisateurs bêta et autres en octobre 2023, mais fait maintenant partie de la version principale. Elle devrait améliorer considérablement la navigation, notamment dans les tunnels complexes avec plusieurs voies et sorties. Elle vient compléter une série de nouvelles fonctionnalités qui incluent des informations sur la recharge des véhicules électriques, des capacités d’IA, une vue immersive et plus encore.