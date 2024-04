Threads séduit 150 millions d’utilisateurs chaque mois

Mark Zuckerberg envisage une prochaine application Meta qui pourrait séduire un milliard d'utilisateurs.

Une croissance soutenue pour Threads

Threads, l’application de Meta qui fait beaucoup parler d’elle, a dépassé le cap des 150 millions d’utilisateurs mensuels, accueillant pas moins de 20 millions de nouveaux utilisateurs depuis février. Selon Mark Zuckerberg, qui a partagé ces chiffres lors du dernier appel aux résultats trimestriels de Meta, l’application “suit la trajectoire que j’espérais voir”.

Un développement plus homogène

Malgré une croissance plus lente que lors de son lancement fulgurant, avec plus de 100 millions de téléchargements dès la première semaine, Threads a su maintenir un développement constant. Après une baisse de l’engagement, l’application a connu une croissance plus régulière au cours des six derniers mois. Zuckerberg lui-même a évoqué la possibilité que Threads devienne le prochain service de Meta à atteindre le milliard d’utilisateurs.

Threads surpasse X

Threads semble surpasser X (autrefois connu sous le nom de Twitter) selon certaines mesures. La firme d’analyse Apptopia estime que Threads compte plus d’utilisateurs quotidiens aux États-Unis que X, comme l’a rapporté plus tôt cette semaine Business Insider. Notons également qu’une victoire significative a été remportée récemment quand la star Taylor Swift a rejoint la plateforme pour promouvoir son dernier album.

Une application sans publicité

Enfin, la spécificité de Threads parmi les applications de Meta est l’absence de publicité. Pour l’instant, l’entreprise ne tire pas de bénéfices directs de cette application. Cependant, si l’expansion de Threads se poursuit, ce modèle pourrait changer. Selon les propres mots de Zuckerberg, l’entreprise se concentrera sur la « monétisation » une fois l’application suffisamment développée.