Elon Musk revendique son tour avec la télécommande

X vient d'annoncer avec certitude le lancement d'une application pour les TV connectés.

Tl;dr X annonce une application de streaming pour smart TV.

L’entreprise promet une expérience haute qualité et immersive.

Cette application pourrait aussi bien être mobile qu’être directement sur la TV.

Aucune date de lancement n’a été mentionnée.

X se lance dans le streaming à grande échelle

X, l’entreprise à l’origine de la plateforme Twitter, a annoncé son intention de créer une application pour Smart TV dédiée au streaming vidéo. Une ambition imposante, sans toutefois aucune date de lancement spécifiée.

Une application synonyme de qualité et d’immersion

Avec l’application X TV, la société vise à devenir “votre compagnon incontournable pour une expérience de divertissement immersive et de haute qualité sur un grand écran”. Un objectif ambitieux certes, toutefois souligné par un manque criant de précisions. En effet, les détails techniques et fonctionnels de cette appli sont aussi rares qu’une oasis dans le désert.

Coming soon to a television near you: X TV 👀 pic.twitter.com/C7VWNa7jG5 — News (@XNews) April 23, 2024

Entre réalité et futurisme : les promesses de X TV

Les peu d’informations fournies par la CEO de X, Linda Yaccarino, exacerbent l’incertitude quant à la nature de cette application. Selon elle, il s’agira d’une application de streaming sur mobile qui peut être transmise à une TV, ou vice-versa. Néanmoins, la confusion règne : est-ce une application mobile qui se transmet à la TV, ou bien une application directement sur la TV ?

Un futur incertain

En somme, il reste plus de questions que de réponses. Au vu de l’histoire de X, il n’est pas surprenant de recevoir plus de promesses vagues que d’affirmations concrètes. Si l’application voit le jour, elle risque d’être imparfaite et nécessitant de nombreux ajustements. Cependant, malgré les obstacles, X persiste et demeure à la poursuite de ses rêves de télévision intelligente. Restez donc à l’affût : qui sait, la nouvelle grande chose du streaming pourrait être à nos portes… Ou pas.