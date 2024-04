Joe Biden signe le projet de loi pouvant interdire TikTok aux États-Unis

La société a qualifié cette loi d'"anticonstitutionnelle".

Tl;dr Le président Biden signe la loi pour vendre ou interdire TikTok.

TikTok prévoit de contester cette loi en justice.

La société mère de TikTok, ByteDance, a un an pour vendre.

Si ByteDance échoue, TikTok sera banni des stores américains.

Une loi signée menace TikTok aux États-Unis

Le Président Joe Biden fait passer une loi qui pourrait menacer l’existence de TikTok aux États-Unis. Plus précisément, il a signé un ensemble de projets de loi d’aide étrangère comportant aussi “La loi sur la protection des Américains contre les applications contrôlées par des adversaires étrangers”. Cette loi a été ratifiée par le Sénat la veille de sa signature.

Réaction de TikTok : vers une bataille judiciaire

Face à cette situation, TikTok riposte en indiquant qu’elle contesterait la loi devant les tribunaux, ce qui pourrait ralentir une éventuelle vente ou interdiction. “Cette loi inconstitutionnelle est une interdiction de TikTok, et nous la contesterons devant les tribunaux,” a réagi l’entreprise. “Nous croyons que les faits et la loi sont clairement de notre côté, et nous l’emporterons finalement. Le fait est que nous avons investi des milliards de dollars pour assurer la sécurité des données américaines et préserver notre plateforme de toute influence et manipulation extérieures.”

Le futur de TikTok en péril

Selon cette loi, ByteDance, la société mère de TikTok basée en Chine, dispose d’une année pour vendre l’application à un nouvel acquéreur. Dans le cas contraire, TikTok sera banni des magasins d’applications et des services d’hébergement web américains.

La loi “Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act” a obtenu un soutien bipartisan significatif, et a traversé le Congrès à une vitesse remarquable. Une version mise à jour de ce projet, qui offre jusqu’à 12 mois pour une cession, a été adoptée la fin de semaine dernière.

C’est un “moment décevant” pour l’entreprise, a déclaré le PDG Shou Chew dans une vidéo partagée sur TikTok. “C’est une interdiction de TikTok et de votre voix,” a-t-il déclaré. “C’est en fait ironique, car la liberté d’expression sur TikTok reflète les mêmes valeurs américaines qui font des États-Unis un phare de la liberté.”

À suivre !