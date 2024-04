Tinder facilite le partage des détails de vos rendez-vous avec vos proches

Dans les mois à venir, la fonctionnalité "Partager Mon Rendez-vous" sera déployée.

Tl;dr Tinder révèle une fonctionnalité pour partager les détails d’un rendez-vous.

Le lien partagé montre la localisation, la date, l’image et le profil de la personne rencontrée.

La fonctionnalité permet de modifier le plan du rendez-vous en temps réel.

La fonctionnalité sera déployée dans plusieurs pays dans les prochains mois.

Une nouvelle fonctionnalité Tinder pour plus de sécurité

Tinder, l’application de rencontres en ligne, a récemment dévoilé une caractéristique intéressante qui permet à la fois de partager l’excitation d’un rendez-vous avec des proches et de servir d’outil de sécurité. Elle donne l’opportunité de partager des informations sur un rendez-vous prévu par un seul lien, grâce à sa nouvelle fonctionnalité “Share My Date”.

Détails et modifications des rendez-vous

Ce lien unique mentionne des détails précis comme le lieu, la date et l’heure du rendez-vous, associés à une photo de votre “match” et un lien menant à son profil. Il peut également contenir des notes personnalisées. De plus, il est possible de modifier vos projets de rendez-vous afin que ceux qui partagent ce lien disposent des informations les plus récentes. En effet, les rendez-vous peuvent être planifiés sur l’application jusqu’à 30 jours à l’avance et le nombre de rendez-vous pouvant être créé est illimité.

Partage entre proches pour plus de sécurité

Selon Tinder, environ 51% des utilisateurs de moins de 30 ans partagent déjà les détails de leurs rendez-vous avec leurs amis, tandis que 19% le font avec leur mère. Il est donc recommandé de toujours informer quelqu’un de l’endroit et du moment où vous allez rencontrer une personne, à des fins de sécurité.

Déploiement international progressif

Tinder prévoit de déployer progressivement la fonctionnalité “Share My Date” dans les prochains mois, dans de nombreux pays, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada, Singapour, l’Inde, l’Irlande, l’Allemagne, la France, l’Espagne, le Japon, le Brésil, la Suisse, le Mexique, les Pays-Bas, l’Italie, la Corée, le Vietnam et la Thaïlande.