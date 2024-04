Trouvez plus facilement vos messages non lus avec les nouveaux filtres de chat WhatsApp

Il est possible de trier par Tous, Groupes ou Non lus.

Tl;dr WhatsApp introduit les filtres de chat.

Les messages pourront être triés par “Tous”, “Groupes” ou “Non lus”.

Les filtres simplifient la recherche de conversations spécifiques.

L’option sera disponible pour tous dans les semaines à venir.

WhatsApp innove pour une meilleure navigation

Lentement, mais sûrement, le géant de la messagerie WhatsApp continue d’apporter des améliorations à son application. La dernière en date ? Les filtres de chat, une fonctionnalité qui facilitera grandement la recherche de conversations spécifiques.

Trier ses messages devient un jeu d’enfant

Grâce à cette nouvelle mise à jour, les utilisateurs pourront trier leurs messages selon trois catégories : “Tous”, “Groupes” et “Non lus”. Ces libellés sont assez explicites ; “Non lus” affichera tous les messages non ouverts, tandis que “Groupes” affichera uniquement les conversations de groupe, y compris les sous-groupes dans les communautés.

Certes, la barre de recherche existante de WhatsApp permet déjà de trouver une conversation en particulier en inscrivant le nom du contact. Cependant, ce nouvel outil a été conçu pour localiser plus facilement les conversations auxquelles vous n’avez pas encore répondu. Comment ? En filtrant les messages encore en attente d’une réponse. Le filtre “Non lus” affichera donc à la fois les messages que vous n’avez pas encore ouverts et ceux que vous avez marqués comme “non lus” afin d’y revenir plus tard.

Une fonctionnalité accessible et pratique

Rassurez-vous, cette nouvelle fonctionnalité sera très facile d’accès. Les options de tri seront situées en haut de vos messages, vous permettant de passer facilement d’une catégorie à l’autre sans avoir à fouiller dans les paramètres.

“WhatsApp a commencé à déployer les filtres et affirme qu’ils devraient être disponibles pour tout le monde dans les semaines à venir.” Alors, préparez-vous à découvrir ces nouvelles améliorations qui rendront l’utilisation de WhatsApp encore plus agréable et intuitive.