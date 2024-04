Comment faire de WhatsApp une app de journaling utile

WhatsApp est une application de messagerie instantanée dont l'utilité peut être détournée pour vous permettre de réaliser du journaling. Voici comment procéder.

Le problème avec le journaling numérique, c’est qu’il y a souvent trop de choix. Différentes méthodes ont gagné en popularité, chacune se déclinant aujourd’hui en diverses apps dédiées – même Apple s’y est mis -, conduisant à un marché pour le moins saturé. Fonctionnalités inutiles, paralysie du choix, sans oublier les risques pour votre vie privée et vous avez la recette parfaite pour… ne pas pouvoir pratiquer le journaling du tout. Pour revenir aux fondamentaux, vous pouvez essayer d’utiliser WhatsApp comme journal personnel. Si vous avez déjà une app ou une méthode qui fonctionne pour vous, très bien. Mais si ce n’est pas votre cas, une app que vous utilisez déjà peut être une très bonne idée.

Tirer le meilleur de votre journal WhatsApp

WhatsApp est un très bon choix pour revenir aux fondamentaux du journaling parce que c’est une app que vous utilisez probablement déjà tous les jours. De plus, celle-ci étant cross-platform, vous pouvez y accéder depuis n’importe quel appareil et le chiffrement de bout-en-bout assure le respect de votre vie privée. Mais WhatsApp n’est pas conçu pour être un journal numérique, il faut donc configurer l’outil.

Créer une conversation groupée avec une seule personne

Pour créer votre propre journal WhatsApp, tapotez sur l’icône Nouvelle conversation (+). Votre nom va apparaître en haut de la liste des contacts. Sélectionnez votre nom et envoyez-vous un message comme vous le feriez avec n’importe qui.

Ouvrez Nouvelle Conversation. Sélectionnez Nouveau groupe et choisissez au moins un contact dans la liste Ajouter des membres pour créer un groupe. Dans l’idéal, choisissez un ami ou un membre de votre famille. Vous allez le supprimer après. (N’hésitez pas à l’informer de ce que vous faites.)

Ensuite, donnez un nom à ce groupe (“Mon Journal” ou autre). Pour finir, tapotez sur le titre du groupe, sélectionnez le contact à supprimer. Cliquez sur Supprimer et le contact va disparaître du groupe.

Et voilà : vous avez maintenant votre propre fenêtre de discussion chiffrée et cross-platform, utilisable par vous uniquement. C’est un bon moyen pour conserver vos pensées, garder une trace de vos activités quotidiennes ou plus simplement vous envoyer des liens, images ou autres pour une utilisation ultérieure.

Conseils pour utiliser WhatsApp comme journal

Voici quelques conseils qui pourraient vous être utiles :