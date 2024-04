Comment définir un VPN sur un appareil Android. L'opération est très simple et intuitive. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Les réseaux privés virtuels (VPN) redirigent votre trafic internet via un serveur différent, ailleurs dans le monde, empêchant à des yeux indiscrets de savoir ce que vous faites en ligne, et chiffrant vos données, rendant plus difficile l’interception et l’analyse de vos données. Vous trouverez de nombreux articles sur les avantages d’un VPN et même des offres promotionnelles. Ces outils peuvent être installés sur toutes les plateformes, de Windows aux iPhone en passant par les ordinateurs sous macOS et les smartphones Android, évidemment.

Avez-vous besoin d’un VPN sur Android ?

Une fois que vous avez installé un VPN sur Android, tout ce que vous faites en ligne passe par ce VPN, qu’il s’agisse de votre activité sur une app ou de votre navigation via votre navigateur préféré. Votre app VPN s’intègre profondément dans Android pour gérer votre trafic internet. Les appels et SMS ne sont pas affectés, mais les apps messageries qui se connectent au web (y compris WhatsApp et Signal) le sont.

Rediriger votre trafic web sur des serveurs sécurisés ailleurs dans le monde signifie que votre activité n’est plus accessible (facilement) à votre fournisseur d’accès et aux autorités. Cela signifie aussi que vous pouvez changer la localisation de votre téléphone en cas de besoin.

Ce que les VPN ne font pas cependant, c’est vous rendre anonyme. Si vous êtes connecté(e) à Instagram, Amazon ou Google, votre FAI et les autorités sauront toujours que vous l’êtes, un VPN ne signifie pas que personne ne peut voir ce que vous faites sur le web ou dans les apps.

À vous de décider si vous avez besoin d’un VPN ou non, mais gardez à l’esprit que ces services impactent quelque peu le débit de votre connexion, et la majorité des (bons) services sont payants. Ceux-ci sont particulièrement intéressants si vous passez du temps sur des réseaux sans fil publics, lesquels sont très souvent largement observés.

Le processus de sélection d’un VPN pour Android est similaire à celui d’un VPN pour n’importe quelle autre plateforme. Prenez votre temps, renseignez-vous et récupérez des conseils auprès de sources de confiance.

Une option très importante est la politique de zéro historique, ce qui signifie que votre activité n’est pas archivée. Souvenez-vous que bien que les gouvernements, fournisseurs d’accès et autorités ne pourront pas voir votre activité en ligne, l’entreprise qui gère le VPN, elle, le peut. Choisissez bien.

Il est aussi important de vérifier le nombre de serveurs proposés par un VPN dans le monde et le nombre d’appareils que vous pouvez connecter au service en simultané, si vous en avez besoin, évidemment. Vous avez aussi peut-être déjà un VPN dans le cadre d’un autre abonnement : Google One ou Proton Unlimited, par exemple.

De manière générale, payer un VPN vous donne une certaine tranquillité d’esprit que votre FAI ne gagne pas d’argent grâce à votre activité. Cela étant dit, il existe un certain nombre de VPN gratuits dignes de confiance. Vous devrez faire quelques sacrifices, évidemment, comme le débit ou le nombre de serveurs.

Le processus de mise en place d’un VPN sur Android est très simple et intuitif, une fois le service choisi. Les étapes précises varient selon le VPN, nous prendrons en exemple dans ce guide NordVPN, l’un des meilleurs actuellement sur le marché.

Trouvez le VPN de votre choix dans le Play Store (ici pour NordVPN), connectez-vous et vous pouvez choisir un serveur sur lequel vous connecter. Avec NordVPN, vous pouvez aussi tapoter sur Connexion Rapide pour utiliser un serveur près de votre localisation. La première fois que votre app VPN se connecte au web, Android vous demandera de confirmer l’opération.

Pour visualiser les VPN disponibles sur votre appareil et basculer de l’un à l’autre, dans les Paramètres, choisissez Réseau et Internet, puis VPN (Google Pixel) ou Connexions, Paramètres de connexion et VPN (Samsung Galaxy). Lorsqu’un VPN est actif, vous devriez voir une icône en forme de clef dans la barre de statuts, et votre app VPN peut afficher une notification permanente, vous indiquant notamment le serveur sur lequel vous êtes connecté(e).

Tapotez sur l’icône en forme de roue crantée à côté de votre VPN actuel pour le configurer (le définir comme toujours actif, par exemple). Vous pouvez aussi tapoter sur l’icône + dans le coin supérieur droit pour saisir les détails d’un serveur VPN manuellement, mais cela ne s’applique que si vous utilisez un VPN fourni par votre employeur ou une autre organisation.