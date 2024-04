Google One prévoit de supprimer sa fonction VPN plus tard cette année

L'entreprise a déclaré que les gens ne l'utilisent tout simplement pas.

Tl;dr Le service VPN de Google One sera bientôt supprimé.

Accessible seulement pour les plans avec 2 To de stockage minimum.

22 pays bénéficiaient de ce service, sur iOS, Android, Mac et Windows.

Les appareils Pixel gardent leur VPN gratuit.

Fin annoncée pour le service VPN de Google One

La firme de Mountain View a récemment adressé une mauvaise nouvelle aux quelques utilisateurs de son service VPN associé à Google One. Cette annonce, faite par courrier électronique, annonçait la suppression progressive de cette fonctionnalité au cours de cette année.

Détails sur le service VPN

Lancé en 2020, ce service VPN n’était d’abord accessible qu’aux souscripteurs d’un plan de stockage de 2 téraoctets minimum, avec un coût mensuel de 10 dollars. Plus tard, Google a étendu l’accessibilité du VPN à tous les plans Google One, y compris l’option de base à 2 dollars par mois, rendant le service plus abordable.

Un service sous-utilisé

Pour l’instant, le VPN de Google One est accessible dans 22 pays pour les utilisateurs iOS, Android, Mac et Windows. Google n’a pas précisé quand le service cessera définitivement de fonctionner. Selon les informations recueillies par 9to5Google, la raison invoquée pour la suppression de cette fonctionnalité serait sa sous-utilisation. Google préfère donc réorienter ses ressources vers le renforcement des autres fonctionnalités de Google One, plus prisées par les utilisateurs.

Le VPN gratuit des Pixels maintenu

Tout n’est pas perdu pour les amateurs de VPN. En effet, ceux qui utilisent un appareil Pixel pourront continuer à profiter d’un VPN gratuit, et ce même après l’arrêt du service sur Google One. Il leur suffira de se rendre dans l’application “Paramètres” sur les modèles Pixel 7 et suivants pour y accéder.