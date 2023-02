La Gomme Magique arrive sur d’anciens smartphones Google Pixel et sur Google One

Google propose sa Gomme Magique et d'autres fonctions Photos sur les anciens smartphones Pixel. Les abonnés Google One y ont aussi droit.

Google a décidé de proposer certaines fonctionnalités photo qui étaient jusqu’à présent des exclusivités aux récents smartphones Pixel sur un plus grand nombre d’appareils. C’est le cas, notamment, de la Gomme Magique, un outil qui permet d’effacer facilement des personnes ou des objets sur une image, avait été introduite en 2021 sur le Pixel 6. Il y a aussi la fonctionnalité baptisée Camouflage, qui vous permet de changer la couleur des objets pour les fondre davantage dans le reste de l’image et d’aider à faire ressortir d’autres éléments.

Dès à présent, Google rend sa Gomme Magique disponible aux Pixel 5a et à tous les autres appareils de la gamme. Il en va de même pour Google One. Dans les semaines à venir, les abonnés Google One, peu importe l’offre, auront accès à la Gomme Magique via Google Photos, même sur iOS. Ces fonctionnalités d’édition ne sont cependant pas disponibles dans l’app web Google Photos. Ce qui est plutôt dommage.

Tous les modèles de smartphones Google Pixel et les abonnés Google One gagnent aussi l’accès à l’effet HDR. Celui-ci peut être appliqué sur des vidéos pour booster la luminosité et le contraste. La fonctionnalité était déjà disponible pour les photos. De plus, quiconque a un ancien appareil Pixel ou un abonnement Google One aura désormais droit à davantage de styles (id est de designs) dans l’éditeur de collages de Google Photos.

Le fait que Google propose sa Gomme Magique et ces autres fonctionnalités Photos aux abonnés Google One et aux possesseurs de vieux Pixel n’est finalement pas très surprenant. La firme de Mountain View a même l’habitude de procéder ainsi, en introduisant ses nouveaux outils sur la dernière génération d’appareils avant de l’intégrer ailleurs.

Dans le même temps, Google offre aux abonnés One résidant dans certains pays un nouvel avantage. Si vous vivez aux États-Unis, au Canada, dans l’Union Européenne ou au Royaume-Uni, vous pouvez profiter de la livraison gratuite sur vos commandes d’impressions de photos.