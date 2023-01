Comment maîtriser l’astrophotographie avec votre Google Pixel

Comment fonctionne l'astrophotographie sur smartphone. Comment prendre une belle photo du ciel nocturne avec un Google Pixel.

Les smartphones Google Pixel ont gagné leur réputation en photographie, et plus particulièrement pour les portraits et autres clichés pris en faible luminosité. En 2018, Vision de Nuit est arrivé sur les appareils photo des Pixel et Google n’a cessé, depuis, de le faire progresser, notamment avec le mode astrophotographie. L’explication technique derrière cette fonctionnalité est la suivante : le bruit visuel qui rend les clichés si granuleux est réduit. Ce bruit peut être minimisé en augmentant la lumière que l’appareil reçoit dans le noir.

Vous pouvez utiliser une exposition plus importante pour augmenter la quantité de lumière, mais les mouvements de la main (tremblement et autre) et le mouvement des objets célestes créeront des flous très visibles. Sans parler des arbres, des nuages ou de la trajectoire de la lune. Pour combattre cela, Google a créé un système qui vient capturer plusieurs images à différents niveaux d’exposition, les empile, supprime les perturbations de mouvement algorithmiquement et livre, au final, une photo plus nette du ciel étoilé.

Ces fonctionnalités peuvent laisser penser que l’astrophotographie est facile. Après tout, vous n’avez pas à gérer tous les paramètres de l’appareil photo en mode manuel. Cependant, pour capturer les meilleures images du ciel nocturne, il y a certaines étapes à bien suivre. Voici une brève explication de tout ce qui se passe, comment vous préparer et quels obstacles vous devrez surmonter pour réussir de magnifiques clichés sur votre Pixel – pas de panique, l’astrophotographie est aussi possible sur iPhone -.

Dans un post sur le blog Google Research, l’équipe à qui l’on doit l’astrophotographie sur l’appareil explique comment cela fonctionne. Tout d’abord, l’appareil prend 15 clichés en exposition longue, avec une limite de 16 secondes par cliché, et les fusionne. Ces clichés capturent 250 fois plus de données optiques qu’une photo normale. Ensuite, via une intelligence artificielle baptisée “réseau neuronal convolutif”, l’appareil ajuste automatiquement le contraste et réduit le bruit sur la photo, ceci pour rendre les objets célestes plus proéminents.

En très faible luminosité, comme pour le ciel nocturne, il faut aussi un traitement spécial pour obtenir une image nette sur l’écran lors de la prise de vue et pour pouvoir ajuster l’autofocus de l’appareil. Google a mis au point des algorithmes baptisés “viseur post-obturation” et “autofocus post-obturation” pour combattre cela. Tous deux rendent l’astrophotographie bien plus simple à l’utilisateur. Sans eux, vous ne verriez qu’une masse grise et floue en pointant votre appareil vers le ciel nocturne et obtiendriez une photo mal mise au point.

Tant que la lune éclaire suffisamment, les Google Pixel délivreront des images précises et nettes des cieux étoilés, particulièrement lorsque montés sur un trépieds. Ils produisent aussi des images claires et vives des paysages à l’aube ou au crépuscule, au cas où vous voudriez changer de vue et de perspective.

Pour obtenir une magnifique photo du ciel nocturne, il faut planifier. Commencez par vérifier la météo et assurez-vous que les nuages seront absents. Ensuite, choisissez un endroit avec le moins de pollution lumineuse possible (véhicules, bâtiments, etc.). Pour cela, vous pouvez utiliser une app comme Light Pollution Map. Vous pouvez aussi utiliser une app comme PhotoPills pour planifier vos séances photo. Sky Safari peut même vous informer de la visibilité des étoiles et constellations pour un jour donné.

Une fois prêt, installez le téléphone sur un trépied et placez le tout sur une surface solide, lancez l’app appareil photo et placez l’appareil vers le ciel. Google recommande aux utilisateurs de réduire la luminosité de l’écran et d’activer le mode sombre pour réduire la pollution lumineuse. Pour prendre la photo, suivez ces étapes :