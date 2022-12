Google Pixel : 9 trucs et astuces pour en tirer le meilleur

Les Google Pixel ont un certain nombre de fonctionnalités que les autres smartphones Android n'ont pas. Voici celles que vous devez connaître et utiliser au quotidien.

Les smartphones Google Pixel disposent de fonctionnalités que l’on ne retrouve pas sur les autres smartphones Android, ce qui les rend très différents. Mais si vous êtes nouveau ou nouvelle dans la grande famille Pixel, vous ne savez peut-être pas par quoi commencer. Et les plus récents appareils ne sont pas les seuls à avoir droit à ces fonctionnalités. La plupart du temps, il suffit d’une mise à jour logicielle pour en profiter. Voici 9 de ces fonctions pour tirer le meilleur de votre Google Pixel.

Ajouter des sous-titres aux vidéos avec Live Caption

Les Google Pixel peuvent sous-titrer automatiquement tout un tas de contenu. Pressez le bouton volume et tapotez sur l’icône Live Caption (Sous-titres instantanés), qui ressemble à une petite boîte de texte, pour activer la fonctionnalité. Live Caption est actuellement compatible uniquement avec l’anglais sur les téléphones Pixel 2 et versions ultérieures, et avec l’allemand, anglais, espagnol, français, italien et japonais sur les téléphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Les sous-titres sont stockés et traités localement, ils ne quittent jamais votre appareil, selon Google. Vous pouvez par ailleurs ajuster certains paramètres. Ouvrez les Paramètres, puis Sous-titres instantanés.

À noter, les Sous-titres instantanés puisent beaucoup dans la batterie lorsqu’ils sont activés. Assurez-vous de ne pas tomber à plat trop tôt.

Améliorer les vieilles photos dans votre bibliothèque de photos

Vous avez peut-être beaucoup de vieilles photos dans votre téléphone ou sur un service cloud. Et ces photos ne sont pas aussi nettes et contrastées que ce que l’on peut avec un smartphone actuel. Google a un outil pour vous aider. Les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro ont une puce Tensor G2 qui permet d’utiliser Photo Unblur (Anti-flou).

Comme son nom l’indique, la fonction vient améliorer les photos en rendant le sujet plus net. Pour l’utiliser, ouvrez l’app Google Photos sur un Pixel 7 ou Pixel 7 Pro, choisissez la photo à corriger, tapotez sur le bouton Éditer, sélectionnez Outils, puis Anti-flou.

Prendre de meilleures photos des étoiles

Les Google Pixel ont une fonctionnalité spécialement mise au point pour prendre des clichés de la nuit étoilée. Les Pixel 3 et plus récents sont compatibles, mais vous devrez ajuster vos paramètres de zoom à au moins 1x si vous avez un Pixel 4a 5G ou plus récent.

Google explique que cette fonction est optimale pour des photos éloignées de la lumière des villes jusqu’à 49 à 90 minutes après le coucher du soleil. Il vous faudra aussi un pied pour obtenir les meilleurs résultats.

Ouvrez l’app appareil photo et assurez-vous qu’elle soit en mode Vision de nuit. Après quelques secondes, un messages indiquant “Astrophotographie activée” s’affiche. Pressez le bouton de capture et ne touchez pas à votre appareil qu’il ne termine.

Traduire une capture d’écran

Vous pouvez traduire texte sur une capture d’écran en espagnol, allemand, français, chinois, japonais, coréen, italien et autre grâce à Google Lens. Ouvrez l’app Google Photos, sélectionnez le screenshot à traduire, tapotez sur l’icône Lens, qui ressemble à un appareil photo et choisissez l’option Traduire. À noter, ceci n’est pas réservé aux Google Pixel.

Passer l’appareil en mode selfie sans appuyer sur un bouton

Pour basculer de la caméra frontale à la caméra arrière ou inversement sans tapoter sur un bouton, ouvrez l’app appareil photo et faites pivoter votre appareil deux fois.

Si cela ne fonctionne pas, assurez-vous que la fonctionnalité soit activée dans les Paramètres. Rendez-vous dans Système puis Basculer la caméra pour les selfies.

Laisser Google attendre pour vous au téléphone

Si vous avez un Pixel 3 ou plus récent, vous pouvez laisser Google attendre pour vous au téléphone et vous avertir lorsque vous avez quelqu’un au bout du fil. Cette fonctionnalité n’est actuellement disponible qu’en anglais, pour les appareils aux États-Unis, en Australie ou au Canada.

Pour en profiter, il faut d’abord activer la fonctionnalité. Dans l’app Téléphone, tapotez sur les trois petits points dans le coin supérieur droit, puis Paramètres et Patienter pour moi. Tapotez pour l’activer.

Patienter pour moi ne fonctionne pas toujours. Assurez-vous aussi que votre téléphone n’est pas en silencieux ou en mode vibreur. Lorsque vous êtes en appel et qu’on vous met en attente, tapotez sur le bouton Patienter pour moi et Démarrer.

Voir combien de temps vous auriez à attendre

Google peut estimer le temps d’attente lorsque vous appelez une entreprise aux États-Unis. La fonction est disponible sur les Pixel 3a et plus récents, et uniquement en anglais. Ouvrez l’app Téléphone, composez le numéro et vous aurez une estimation du temps d’attente.

Laisser Google afficher à l’écran les menus des répondeurs téléphoniques

Si vous avez un Pixel 3a ou plus récent, vous pouvez voir les options des menus à l’écran pour ne pas avoir à vous en souvenir. Les Pixel 7 et 7 Pro peuvent aussi vous montrer certains menus avant qu’ils ne soient lus.

Ouvrir une app ou prendre un screenshot en tapotant l’arrière du téléphone

Profitez d’un raccourci très pratique avec le double appui. Vous pouvez ouvrir une app, prendre une capture d’écran, lire ou mettre en pause une vidéo ou afficher des notifications en tapotant deux fois sur l’arrière du téléphone. Cela ne fonctionne que sur les Pixel 4a 5G ou plus récents.

Pour l’activer et personnaliser l’action, direction les Paramètres, Système. Ensuite, dans Gestes, puis Double appui, sélectionnez l’action que vous voudriez exécuter.

Laisser Google gérer vos appels indésirables

Google peut vous aider avec les robocalls (appels automatisés) avec la fonctionnalité Call Screen. Activée, elle vient laisser à Google Assistant le soin de demander à l’appelant qui il est et pourquoi il appelle. Il raccroche aussi automatiquement si c’est du spam, mais vous pouvez voir comment l’appelant a répondu et décider de répondre si c’est un appel légitime.

Google ne procède pas ainsi avec les numéros dans vos contacts et votre Pixel ne prendra pas la main si vous avez un casque ou des écouteurs ou que vous êtes connecté(e) en Bluetooth.

Pour configurer la chose, ouvrez l’app Téléphone et tapotez sur les trois petits points dans le coin supérieur droit. Sélectionnez Paramètres et choisissez Spam et Filtrage d’appel. Assurez-vous que le bouton Voir l’appelant et le spam ID est activé et appuyez sur Call Screen.

De là, vous pouvez choisir comment Google filtre les appels. Par exemple, vous pouvez le configurer pour qu’il filtre les spams, les possibles faux numéros, les premiers appelants et les numéros privés ou masqués. Tapotez sur les catégories et choisissez Filtrer automatiquement. Refuser les robocalls.