Google poursuivi par la FTC et sept États pour des publicités trompeuses de son Pixel 4

Google et iHeartMedia poursuivis par la FTC pour des publicités trompeuses autour du Google Pixel 4 en 2019 et 2020.

La Federal Trade Commission et sept États américains poursuivent Google et iHeartMedia pour des publicités selon eux “trompeuses” du Pixel 4. Ces clips promotionnels ont été diffusés entre 2019 et 2020 et montraient des influenceurs vantant les fonctionnalités de téléphones qui n’étaient, apparemment, pas les leurs. Google n’avait même pas fourni les Pixel avant que la majorité des publicités ne soient enregistrées, selon plusieurs officiels.

iHeartMedia et 11 autres réseaux de radio ont diffusé ces publicités pour le Pixel 4 dans 10 grands marchés différents. Elles auraient été diffusées environ 29 000 fois. Difficile de savoir combien de personnes ont pu écouter ces pubs.

La FTC veut empêcher Google et iHeartMedia de faire de futures affirmations trompeuses de propriété comme celles-ci. Elle demande aussi aux deux entreprises de prouver leur respect de cette demande via des rapports. Les États – Arizona, Californie, Géorgie, Illinois, Massachusetts, New York et Texas – ont aussi ordonné aux sociétés de payer 9,4 millions de dollars de pénalités.

Le porte-parole de Google, José Castañeda, a déclaré à Engadget dans un communiqué que l’entreprise était “ravie” de corriger le problème et qu’elle prenait les lois sur le marketing “sérieusement”. Il ajoutait que Google n’avait pas vu cela comme un procès et que le géant de la tech n’avait trouvé d’accord qu’avec six des sept États.

Ces représentations erronées dans les publicités pour les smartphones sont loin d’être nouvelles. Huawei et Samsung ont tous deux déjà été épinglés pour avoir utilisé des photos de reflex numériques comme représentant celles des appareils de leurs téléphones. Il y a aussi des célébrités qui font la promotion de téléphones sans qu’il soit évident qu’ils les utilisent. Gal Gadot avait dû se défendre contre des déclarations affirmant qu’elle faisait la promotion de téléphones Huawei en publiant sur Twitter depuis un iPhone, par exemple, alors que la publication venait de son publicitaire.

Cependant, les accusations ici sont plus sérieuses. La FTC et les États participants soutiennent que Google a usé de faux témoignages en toute connaissance de cause. Elle a fait preuve d’un “irrespect flagrant” pour les lois de vérité dans les publicités, selon le directeur de la protection des consommateurs à la FTC, Samuel Levine. Bien que cette sanction soit infime comparée aux pénalités antitrust auxquelles Google a déjà fait face, cela pourrait endommager la confiance dans les nouvelles campagnes de publicité pour les futurs produits Pixel et autre.