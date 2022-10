Samsung enregistre une baisse de 23 % de ses profits à cause d’une faible demande

Samsung dévoile ses résultats financiers du troisième trimestre, des revenus record mais des profits en baisse.

Samsung déclare un troisième trimestre 2022 record avec des revenus consolidés à environ 54 milliards de dollars, mais signe, dans le même temps, une diminution de ses profits par rapport au trimestre précédent et à la même période l’année dernière. Les résultats d’exploitation du géant sud-coréen (7,6 milliards de dollars) sont en baisse de 23 % par rapport au deuxième trimestre et d’environ 31,4 % par rapport à la même période l’année dernière. Entre juillet et septembre 2021, ils étaient environ 26 % plus élevés que le trimestre avant cela. Dans son rapport financier, l’entreprise explique que ses différentes divisions ont fait face à une faible demande, principalement à cause de l’instabilité économique mondiale.

Samsung dévoile ses résultats financiers du troisième trimestre

La faible demande pour les produits grand public et les ajustements de stocks ont entrainé une baisse des revenus de sa branche Memory. Pour LSI, c’est dû à une faible demande pour les smartphones et les TV. Les revenus des SoC, eux, ont augmenté grâce à l’intérêt toujours grandissant pour la 5G. Le département Visual Display, quant à lui, a aussi été impacté par une faible demande et des coûts en augmentation.

La filiale Mobile eXperience (MX) était en lumière le trimestre dernier. Avec la division Networks, elle enregistre 22,6 milliards de dollars de chiffre d’affaires consolidé et 2,27 milliards de résultat d’exploitation, deux chiffres en hausse par rapport au trimestre précédent. L’entreprise attribue ce succès aux ventes des Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4, deux appareils qui connaissent une croissance plus forte que celle de leurs prédécesseurs. De plus, la gamme Galaxy S22 a pu maintenir “des ventes solides”.

Des revenus record mais des profits en baisse

Le géant de la tech prévoit des chiffres encore meilleurs pour sa branche mobile au quatrième trimestre dans la mesure où la demande pour les smartphones et les wearables augmente en fin d’année. Et puisque ces marchés devraient progresser dans leur ensemble l’année prochaine, cette division devrait continuer de rapporter gros à Samsung. Une autre division qui a bien performé au troisième trimestre, c’est la fonderie, avec 16 milliards de dollars de chiffre d’affaires consolidé et 3,6 milliards de résultat d’exploitation grâce à une grosse demande.

Le même jour que sa présentation des résultats financiers, Samsung nommait officiellement Jay Y. Lee en tant que président exécutif. C’est une nomination principalement symbolique dans la mesure où Jay Y. Lee est, de toute façon, le grand dirigeant de l’entreprise. Mais comme Bloomberg le précise, cela pourrait aider Lee dans ses signatures de contrats dans le monde entier pour étendre les affaires du géant. Jay Y. Lee, qui avait été condamné à cinq ans de prison en 2017 après avoir été reconnu coupable d’avoir versé des pots-de-vin, avait reçu un pardon présidentiel en août pour pouvoir aider la Corée du Sud à surmonter la crise économique.