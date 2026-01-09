L’IA fait trembler le marché de la mémoire, Samsung réagit

Samsung alerte sur une hausse prochaine des prix de la mémoire vive, attribuant cette augmentation aux coûts croissants de production. Ce signal du géant technologique laisse présager un impact sur le marché des composants électroniques dans les mois à venir.

Tl;dr L’essor de l’IA et des outils génératifs crée une demande massive de RAM et de bande passante, difficile à réduire sans perdre en performance.

Même les mémoires classiques sont touchées, et Samsung prévient que les prix pourraient augmenter pour tous les secteurs.

Les ajustements tarifaires semblent inévitables, laissant planer l’incertitude sur l’accès aux technologies et leur coût final.

L’impact de l’intelligence artificielle sur la mémoire vive mondiale

Difficile, ces derniers mois, d’ignorer la pression que fait peser l’intelligence artificielle sur les chaînes d’approvisionnement mondiales. Depuis l’irruption de solutions telles que ChatGPT, il y a plus de trois ans maintenant, l’enthousiasme autour des agents conversationnels et outils génératifs ne faiblit pas. Pourtant, derrière la promesse d’une vie simplifiée par l’automatisation, se cache une réalité bien plus concrète : une pénurie globale de RAM qui n’épargne personne.

Des centres de données voraces en ressources

Les infrastructures informatiques dédiées à l’IA sont désormais au cœur du problème. « ALes workloads IA reposent sur la mémoire. L’IA a changé la nature même de la demande. Les systèmes d’entraînement et d’inférence nécessitent de grandes empreintes mémoire persistantes, une bande passante extrême et une proximité étroite avec le calcul. Il est impossible de réduire ces exigences sans compromettre les performances », explique Sanchit Vir Gogia, directeur général de Greyhound Research. Les fabricants comme Samsung, leaders du secteur, n’ont eu d’autre choix que de réallouer leurs capacités de production vers les mémoires haut débit destinées à ces nouveaux usages.

Pénurie généralisée et hausse annoncée des prix chez Samsung

Conséquence directe : même les mémoires à faible bande passante utilisées dans l’automobile ou d’autres secteurs subissent la pénurie. La situation préoccupe au plus haut point les industriels. Cette semaine, lors du salon CES 2026, le responsable marketing mondial de Samsung, Wonjin Lee, n’a pas mâché ses mots face à Bloomberg : « Il y aura des problèmes d’approvisionnement en semi-conducteurs, et cela affectera tout le monde. Les prix augmentent déjà à l’heure où nous parlons. Évidemment, nous ne voulons pas transmettre cette charge aux consommateurs, mais nous allons atteindre un point où il faudra sérieusement envisager de revoir le prix de nos produits. »

En décembre dernier encore, le groupe sud-coréen adoptait un ton bien plus mesuré auprès de Reuters, se contentant d’un prudent suivi du marché sans évoquer ouvertement les prix. Aujourd’hui, ce changement marque un tournant stratégique : préparer le terrain avant une probable annonce officielle.

L’incertitude plane sur les consommateurs et le secteur technologique

Pour les utilisateurs finaux comme pour les professionnels – qu’ils soient constructeurs automobiles ou acteurs IT –, difficile de s’attendre à un retour rapide à la normale. Plusieurs analystes financiers s’interrogent désormais sur la possibilité d’une bulle spéculative autour de l’IA. Quoi qu’il en soit, pour le moment, il semble que ce soient surtout les consommateurs qui fassent les frais d’une technologie aussi prometteuse qu’exigeante en ressources.

Au fond, alors que le secteur se prépare à des ajustements tarifaires inévitables, une question subsiste : jusqu’où ira cette course effrénée vers toujours plus d’intelligence artificielle – et qui en paiera réellement le prix ?