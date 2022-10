Google a déployé la dernière mise à jour garantie pour ses Pixel 4 et Pixel 4 XL

Google vient de livrer sa dernière mise à jour pour les Pixel 4 et Pixel 4 XL. Il va falloir acheter un appareil plus récent pour profiter des mises à jour d'OS.

Si vous avez gardé un Pixel 4 depuis maintenant près de trois ans, il va falloir vous préparer à vivre sans les mises à jour du système d’exploitation. En effet, Android Police rapporte que, comme prévu, Google vient de publier la dernière mise à jour garantie pour les Pixel 4 et Pixel 4 XL. Celle-ci comporte comme à l’accoutumée son lot de correctifs de bugs et vient combler un certain nombre de failles de sécurité, mais c’est à peu près tout. Bien que Google soit connu pour terminer en beauté, si l’on peut dire, avec une dernière “vraie” mise à jour, nul ne sait si celle-ci arrivera, et encore moins quand.

Google vient de livrer sa dernière mise à jour pour les Pixel 4 et Pixel 4 XL

Certains appareils de la gamme Pixel 4 sont toujours couverts, par contre. Le Pixel 4a, par exemple, aura encore droit à ses mises à jour conventionnelles et autres de sécurité jusqu’en août 2023, tandis que le 4a 5G sera pris en charge jusqu’au mois de novembre de cette même année. Et vous n’avez rien à craindre si vous avez un Pixel 6. Cette génération de smartphones est la première pour laquelle la firme de Mountain View a promis cinq ans de mises à jour de sécurité. Elle ne devrait donc pas devenir obsolète avant l’automne 2026.

Il va falloir acheter un appareil plus récent pour profiter des mises à jour d’OS

À ce sujet, votre Pixel 4 ne va d’ailleurs pas véritablement devenir obsolète immédiatement, évidemment. Les mises à jour des Services Google Play et des apps devraient préserver l’utilité et la sécurité de l’appareil encore quelque temps, et Google pourrait publier des patchs de sécurité au cas par cas si le besoin s’en fait sentir. Quoi qu’il en soit, vous devriez envisager d’acheter un nouveau smartphone si vous souhaitez profiter des mises à jour d’OS. Pourquoi pas avec un Google Pixel 7 dont l’annonce officielle ne saurait tarder ?