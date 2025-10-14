De nombreux utilisateurs de Pixel 10 confrontés à des applications qui se ferment inopinément

De nombreux utilisateurs de la série Pixel 10 rapportent actuellement des problèmes de plantage d'applications. Ce dysfonctionnement semble toucher un nombre croissant de propriétaires, suscitant inquiétude et discussions au sein de la communauté Android.

Tl;dr Problèmes de crash sur les Pixel 10 et 10 Pro.

Les solutions habituelles restent inefficaces pour beaucoup.

Une mise à jour logicielle devrait corriger le bug.

Des pannes persistantes sur la série Pixel 10

Depuis quelques jours, certains utilisateurs de la série Pixel 10 – en particulier les modèles Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL – rapportent une avalanche de bugs : des applications qui se figent subitement, suivies d’un message d’erreur indiquant que l’application « ne répond pas ». Sur le forum Reddit, un membre du nom de hootenanymessenger a détaillé son expérience, confirmée par d’autres témoignages et des captures partagées sur X par @ArtemR. Le problème ne semble concerner que les derniers modèles de la marque, avec quelques cas isolés sur le Pixel 9, mais épargne pour l’instant les autres smartphones Android.

Mises à jour inefficaces et solutions provisoires

D’ordinaire, redémarrer l’application ou vider son cache règle ce type d’incident. Cette fois, cependant, ces astuces classiques restent sans effet pour nombre d’utilisateurs. L’une des méthodes évoquées consiste à installer la mise à jour Android du mois d’octobre, puis à désinstaller – puis réinstaller – les mises à jour des Google Play Services et du Play Store. Une opération qui force malheureusement la reconnexion au compte Google. D’autres affirment qu’effacer uniquement les données des Google Play Services s’est avéré suffisant.

Pour ceux qui n’auraient pas encore rencontré ce bug et qui n’ont pas mis leurs services Google Play à jour récemment, il serait prudent d’attendre avant de passer à la dernière version.

L’espoir d’un correctif rapide par Google

Ce dysfonctionnement rappelle que le lancement du Pixel 10 n’a pas été un long fleuve tranquille. Dès sa sortie, on avait déjà relevé plusieurs soucis notables : écran affichant une « neige colorée » selon Android Authority ou impossibilité d’ajouter des cartes dans Google Wallet. Pourtant, si ces bugs irritent les premiers acheteurs, la réputation de réactivité de Google laisse espérer une correction rapide via une prochaine mise à jour logicielle. Les experts s’accordent pour dire qu’il s’agit probablement d’un problème logiciel plus que matériel.

Pistes pour limiter la casse en attendant mieux

En attendant un correctif officiel, plusieurs pistes sont proposées par la communauté afin de limiter l’impact :

Désinstaller puis réinstaller les mises à jour Google Play Services et Play Store.

Vider le cache ou effacer les données liées aux services Google.

Suspendre temporairement la mise à jour vers la dernière version.

La rédaction a sollicité une réaction officielle auprès de Google. D’ici là, si vous faites partie des concernés, vos retours et astuces peuvent faire avancer la résolution collective.