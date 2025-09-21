Google Pixel 10 Pro XL : l’écran est parfait, mais le micro fait polémique

De nombreux utilisateurs du Google Pixel 10 Pro XL rencontrent actuellement un problème de micro affectant la qualité audio de leurs vidéos. Ce dysfonctionnement suscite l’inquiétude, tandis que les informations sur l’étendue et la cause du bug émergent progressivement.

Tl;dr Le Pixel 10 Pro XL séduit par son écran lumineux et ses performances photo, mais son design divise.

Le déplacement du microphone gêne certains utilisateurs lors des vidéos en mode paysage, surtout pour les droitiers.

Aucune solution logicielle n’étant possible, il faut soit adapter sa prise en main, soit accepter un son parfois étouffé.

Un choix de design qui divise

Le dernier-né de Google, le Pixel 10 Pro XL, impressionne d’entrée par sa taille imposante et ses performances. L’appareil s’est notamment distingué lors de nos tests grâce à un écran d’une luminosité record et à des capacités photo remarquables, ce qui lui a valu une solide note de quatre étoiles. Pourtant, derrière ces atouts techniques, une modification ergonomique soulève quelques interrogations au sein de la communauté des utilisateurs.

Microphone déplacé : un détail qui compte

À y regarder de près, la principale polémique concerne le déplacement du microphone. Sur ce modèle, les ingénieurs de Google ont interverti la position du micro et celle du haut-parleur. Résultat ? De nombreux utilisateurs — à l’instar d’Artem Russakovskii sur le réseau social X — se plaignent qu’en filmant en mode paysage avec la main droite, ils obstruent accidentellement le micro. Le son des vidéos se retrouve ainsi fortement dégradé. Peut-on réellement parler de « défaut » ? Pas nécessairement, mais il faut reconnaître que cette nouveauté agace certains détenteurs du Pixel 10 Pro XL.

Adapter ses habitudes ou subir la gêne ?

Pour contourner ce désagrément, il existe heureusement une astuce simple : retourner le téléphone à 180 degrés lorsque vous filmez en paysage. Ce geste demande certes un temps d’adaptation, tant nos réflexes sont ancrés depuis des années sur d’autres modèles. Cela dit, cette manipulation pourrait rapidement devenir automatique pour les habitués.

Il est intéressant de noter que cette modification n’a pas que des inconvénients. Désormais, il devient moins probable de couvrir le haut-parleur lorsque l’on joue ou que l’on regarde une vidéo en mode paysage si l’on est droitier — une petite consolation pour certains utilisateurs.

Aucune solution logicielle possible

Contrairement à nombre de problèmes courants sur smartphone, celui-ci ne pourra être corrigé via une mise à jour logicielle ; il s’agit ici d’une question purement matérielle. Ceux qui envisagent l’achat du Pixel 10 Pro XL devront donc intégrer ce paramètre dans leur réflexion. En définitive, adapter sa prise en main ou risquer un son étouffé lors de séquences vidéos importantes : voilà le compromis imposé par cette nouvelle génération signée Google.