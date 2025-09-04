Fuites sur le Pixel 10a : d’importantes régressions révélées avant l’annonce officielle

Des informations récentes provenant d’une fuite évoquent des modifications notables à venir sur le futur Google Pixel 10a. Plusieurs caractéristiques techniques du prochain smartphone pourraient être revues à la baisse, suscitant interrogations et inquiétudes chez les utilisateurs.

Tl;dr Pixel 10a embarquera des composants moins performants.

Absence de nouvelles fonctionnalités IA phares attendue.

Légère amélioration de l’écran, sortie prévue en 2026.

Pixel 10a : des ambitions revues à la baisse ?

L’enthousiasme généré par l’annonce toute récente des Pixel 10 n’aura pas suffi à freiner la machine à rumeurs : à peine deux semaines après la présentation officielle, des premières indiscrétions sur le futur Pixel 10a circulent déjà. Les fuites actuelles, relayées notamment par Mystic Leaks via Android Police, laissent présager un modèle qui semble davantage hériter du Pixel 9 que réellement s’inscrire dans la continuité du nouveau flagship.

Des choix techniques discutables pour un modèle « accessible »

Si l’on en croit ces informations, le futur smartphone de milieu de gamme serait équipé d’une mémoire UFS 3.1, là où le Pixel 10 Pro bénéficie déjà d’un stockage UFS 4.0 bien plus véloce et économe en énergie. Un compromis technique qui risque d’impacter les performances générales. Toujours selon les mêmes sources, la présence d’un téléobjectif — nouveauté bienvenue sur le Pixel 10 standard cette année — ne serait pas reconduite sur cette version « a », ce qui risque de décevoir certains amateurs de photographie mobile.

L’intelligence artificielle au rabais ?

Autre point soulevé : le processeur choisi, le Tensor G4. Ce composant plus ancien priverait potentiellement le Pixel 10a des innovations IA récemment introduites avec la génération actuelle, comme la fameuse fonction « Magic Cue ». Cette dernière, capable d’analyser le contexte de vos conversations et d’en extraire des informations clés sans effort, semble hors de portée pour cette puce. Historiquement, les modèles A ont parfois été privés de certaines fonctionnalités liées à l’IA faute de puissance suffisante, comme on a pu l’observer cette année sur le Pixel 9a, qui se contente d’une version allégée de Gemini Nano.

À noter toutefois une évolution bienvenue côté affichage : l’écran du Pixel 10a devrait atteindre une luminosité maximale de 2 000 nits, contre seulement 1 800 sur son prédécesseur. Une amélioration modeste, mais notable pour l’usage en plein soleil.

Aperçu prudent avant lancement

Au vu des éléments connus à ce stade, difficile de dire si ce prochain modèle parviendra à séduire au-delà des fidèles de la marque. Les points suivants résument les principaux compromis attendus :

Puce Tensor G4 ancienne génération, moins performante en IA.

Mémoire et appareil photo inférieurs aux modèles standards.

Légère hausse de luminosité pour l’écran.

Reste désormais à attendre les annonces officielles pour voir si Google saura offrir quelques surprises avant la sortie prévue en 2026…