Google Tensor G5 et G6 : des performances attendues en retrait face à Apple et Qualcomm

Il est prévu que les puces Google Tensor G5 et G6 soient à la traîne par rapport à Apple et Qualcomm.

Tl;dr Google développe ses propres puces nommées Tensor G5 et G6.

Les performances prévues pour ces puces semblent inférieures à celles d’Apple et Qualcomm.

Malgré cette situation, les futurs téléphones Pixel pourraient être plus compétitifs.

Google se lance dans la conception de puces : les détails

Il semble que Google ait décidé de prendre en main la conception de ses propres puces. Selon des documents révélés par une source interne, les futurs modèles Tensor G5 et Tensor G6 seraient entièrement conçus par Google. Ces nouvelles puces de 3 nm, fabriquées par TSMC, devraient être plus rapides et plus efficaces que celles de 4 nm fabriquées par Samsung pour la série Pixel 9. Cette évolution permettrait à Google de rattraper en partie les processeurs Apple A18 et Snapdragon 8 Elite.

Performances prévues : une comparaison mitigée

Un rapport de Notebookcheck indique avoir reçu des prévisions de performance internes montrant comment Google envisage la performance des futurs Pixel 10 et Pixel 11 par rapport aux puces A-series d’Apple, Snapdragon de Qualcomm et Dimensity de MediaTek. Les comparaisons, qui couvrent la période de 2021 à 2026, montrent que malgré des améliorations, les puces de Google sont régulièrement en retard sur celles de leurs concurrents.

« Il semble que Google estime que la puce Tensor ne pourra pas atteindre les mêmes niveaux de performance que des puces comme l’actuel A18 d’Apple ou le futur A19, selon les scores Geekbench. » a déclaré la source. Cependant, ces prévisions sont probablement fondées sur des prototypes de puces qui ne sont pas encore prêts pour le grand public.

Des évolutions notables pour la série Pixel

Malgré ces prévisions, les amateurs de la série Pixel de Google peuvent se réjouir. Les deux prochaines itérations pourraient être nettement plus impressionnantes et devraient être plus compétitives avec les téléphones principaux de Samsung et Apple, même s’ils ne sont pas aussi puissants.

Le Tensor G6, qui sera intégré dans le Pixel 11, abandonne les cœurs d’efficacité au profit d’une nouvelle combinaison d’un super cœur ARM Cortex-X930 avec six cœurs de performance Cortex-A730, ce qui devrait fournir une augmentation significative de la performance.

Il est clair que Google est déterminé à faire sa place dans le domaine des puces, ajoutant une nouvelle dimension à la compétition technologique actuelle. À suivre.