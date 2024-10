Google rend les résumés Gmail plus utiles et ajoute un onglet Prochainement

Certaines des modifications commencent à être déployées à partir d'aujourd'hui.

Tl;dr Google enrichit les résumés de Gmail avec de nouvelles catégories.

Les nouvelles cartes dynamiques seront actualisées en temps réel.

Le déploiement des nouvelles fonctionnalités se fera progressivement.

Google donne un nouvel élan à Gmail

Google, le géant de la technologie, a décidé de faire évoluer son service de courrier électronique, Gmail, pour répondre aux habitudes changeantes de ses utilisateurs. Ainsi, les résumés de Gmail, extraits contextuels générés par l’intelligence artificielle, seront élargis pour inclure des informations sur les achats, les événements, les factures et les voyages.

Des cartes dynamiques pour une information en temps réel

Désormais, une nouvelle section intitulée « Happening Soon » (Prochainement) apparaîtra en haut de votre boîte de réception, mettant en avant des cartes sensibles au temps. Par exemple, à l’ouverture de Gmail, on pourrait voir une carte indiquant qu’une commande passée la semaine dernière est en cours de livraison aujourd’hui. Google assure que toutes ses cartes seront dynamiques et mises à jour en temps réel.

Des actions simplifiées pour les utilisateurs

Les nouvelles cartes de résumé incluront également des boutons d’action lorsque cela sera pertinent. Fidèle à sa mission de simplifier la vie de ses utilisateurs, Google promet que ces boutons d’action permettront de « ne plus avoir à chercher des liens enfouis ».

Ainsi, les cartes de résumé d’achat vous permettront de suivre des colis, de consulter les détails des commandes et de suivre les commandes en ligne. Les cartes d’événements vous permettront de consulter vos événements à venir, d’inviter des amis ou d’obtenir des directions vers le lieu. Les résumés de factures vous permettront de les voir ou de les payer (ou de définir des rappels pour les payer dans Google Tasks). Enfin, les cartes de résumé de voyage vous permettront de gérer les réservations, de vous enregistrer pour les vols et de voir des détails tels que les horaires d’enregistrement et de départ de l’hôtel.

Un déploiement progressif des nouvelles fonctionnalités

Le calendrier de déploiement de ces nouvelles fonctionnalités est quelque peu complexe. Les cartes de résumé d’achat pour les emails individuels commencent à être déployées « progressivement » à partir d’aujourd’hui sur Android et iOS. Les cartes pour les autres catégories pour les emails individuels et la section Happening Soon arriveront « dans les prochains mois ». Enfin, les quatre catégories de cartes seront visibles partout (emails individuels, recherche Gmail et section Happening Soon) « dans le futur ». Les utilisateurs devront donc attendre un peu avant de pouvoir profiter pleinement de l’expérience des cartes de résumé de Google.