Le nouveau Google Home Speaker fuite avant son lancement

Prix, date de sortie et fonctionnalités dopées à Gemini commencent déjà à circuler.

Tl;dr Google préparerait un nouveau Google Home Speaker pour le printemps 2026 à un prix de 99 dollars.

L’enceinte adopterait un design plus compact avec quatre coloris et une intégration poussée de l’IA Gemini.

Google veut concurrencer Apple et Amazon grâce à des fonctions avancées de maison connectée et de détection intelligente.

Une sortie attendue au printemps 2026

La discrétion de Google sur la date officielle et le tarif de son prochain Google Home Speaker n’aura finalement pas tenu face à quelques fuites stratégiques. Des annonces, repérées chez Best Buy, lèvent le voile sur une commercialisation prévue au « printemps 2026 », pour un prix fixé à 99 dollars. Si l’enseigne canadienne évoquait initialement une disponibilité dès le 25 juin 2026, cette mention a vite disparu, signe d’un calendrier encore mouvant. Ce nouvel appareil viendrait ainsi s’inscrire dans la lignée des assistants domestiques connectés déjà bien installés.

Un design revisité et des ambitions techniques renouvelées

En matière de look, la nouvelle génération s’éloigne du modèle lancé en 2020 par Google, qui souffrait d’un certain retard technologique par rapport à ses rivaux. Le futur Google Home Speaker opte pour une silhouette plus compacte, évoquant celle du HomePod mini d’Apple ou de l’Echo Dot. Quatre coloris sont attendus : berry, hazel, jade et porcelain. Un effort manifeste pour séduire un public soucieux d’intégrer harmonieusement la technologie dans leur intérieur.

L’écosystème Gemini au centre de l’expérience utilisateur

L’évolution la plus notable réside dans l’intégration poussée de l’intelligence artificielle : le produit est « conçu pour Gemini », ce qui inclut notamment la fonction Gemini Live. Grâce à cet écosystème, les utilisateurs pourront piloter leur maison connectée, programmer des scénarios automatisés ou encore profiter de leurs médias favoris. La sécurité n’est pas oubliée puisque l’appareil serait capable de détecter des sons inhabituels, comme une alarme ou un verre brisé, et d’en notifier immédiatement le propriétaire via smartphone.

Voici les principales avancées techniques annoncées :

Pilotage avancé du domicile connecté via Gemini Live .

. Détection sonore intelligente (alarmes, bris de verre…) .

. Nouvelles options esthétiques et quatre coloris disponibles.

Duel de géants sur le marché des enceintes connectées

Face à ce lancement imminent, la concurrence s’organise. Chez Apple, on s’apprête justement à dévoiler une version revisitée du HomePod mini, cette fois dopée aux technologies Gemini/Siri. De son côté, l’Echo Dot, véritable référence d’Amazon, demeure imbattable sur le plan tarifaire (49 dollars), même si sa version Max tutoie également les 99 dollars. Reste que chaque acteur cultive ses atouts : compatibilité domotique étendue pour Amazon et Google ; qualité sonore supérieure mais écosystème plus fermé chez Apple.

Finalement, si beaucoup attendent impatiemment la mise en main du nouveau venu signé Google, prévue désormais courant juin 2026 selon les dernières rumeurs, il faudra juger sur pièces pour savoir s’il saura véritablement détrôner ses illustres rivaux ou simplement compléter une offre déjà foisonnante.