X : les réponses de vos « mutus » vont enfin remonter en haut

X ajuste son algorithme pour mieux afficher les réponses de vos mutuals. Une retouche modeste sur le papier, mais pas anodine du tout.

En bref X favorise davantage vos mutus dans les réponses.

Le but, calmer des échanges jugés trop agressifs.

La mise à jour suit la fin des Communities.

Sur le réseau social X, vous avez sûrement déjà vu le truc, vous ouvrez les réponses d’un post et vos contacts ont disparu sous une pile d’inconnus. C’est précisément ce que le réseau veut corriger avec une retouche d’algorithme assez simple en apparence, mais plutôt logique.

Le bug social que X veut corriger

Nikita Bier, le patron produit de X, a annoncé le déploiement d’un petit ajustement pour mieux montrer vos publications et vos réponses à vos mutus (les personnes avec lesquelles on a un suivi mutuel sur les réseaux sociaux), donc les personnes que vous suivez et qui vous suivent en retour.

Selon lui, l’algorithme ne prenait tout simplement pas assez en compte cette information. Résultat, les réponses de vos amis remontaient moins qu’elles n’auraient dû. Ce n’est pas un nouveau système, pas une refonte totale, juste un paramètre manquant qui pesait sur l’expérience. Et franchement, sur un réseau où tout se joue dans la hiérarchie des replies, ce n’est pas un détail.

Des réponses moins toxiques, c’est l’objectif

Dans son message, Nikita Bier explique que cette absence rendait la section réponses plus proche d’un champ de bataille peuplé de gens que vous ne reconnaissez pas. Lui parle d’une ambiance plus tendue, moins familière. Il a aussi indiqué que ce changement devait aider les utilisateurs à trouver plus facilement des intérêts communs, un point qui revenait apparemment dans les demandes.

L’idée derrière tout ça est assez limpide. X espère visiblement des échanges moins toxiques et des conversations un peu plus utiles. Bon, ça ne transformera pas la plateforme en forum zen du jour au lendemain, mais remettre vos proches au centre des réponses, c’est déjà une manière de rendre le flux moins chaotique.

Le contexte compte, surtout après l’échec des Communities

Ce mouvement arrive aussi après la disparition d’une autre tentative de conversation plus ciblée, les Communities. La fonction permettait de suivre des fils centrés sur des sujets précis ou sur des groupes de personnes partageant les mêmes centres d’intérêt.

Mais X a fermé cette section en avril 2026. Nikita Bier avait alors justifié la décision avec des chiffres assez secs, les Communities étaient utilisées par moins de 0,4% des utilisateurs, tout en concentrant 80% des signalements liés au spam, aux arnaques financières et aux malwares sur X. Il ajoutait que la fonction monopolisait trop de temps pour l’équipe pendant que le reste de l’application en pâtissait.

Bref, après avoir supprimé un outil communautaire qui ne décollait pas, X tente autre chose, injecter un peu plus de proximité directement dans le cœur du feed et surtout dans les réponses. Moins ambitieux, sans doute. Mais potentiellement plus utile au quotidien.