Samsung met fin au raccourci photo entre Gallery et OneDrive

La synchro directe entre Samsung Gallery et OneDrive s'arrête fin septembre. Vos photos ne disparaissent pas, mais l'expérience Galaxy va perdre un vrai confort.

En bref Samsung Gallery va perdre sa synchronisation directe avec OneDrive.

Les photos restent sauvegardées, mais l’intégration Galaxy disparaît.

Il faudra privilégier l’application OneDrive ou une autre solution de stockage photo.

La mauvaise nouvelle, si vous utilisez Samsung Gallery avec Microsoft OneDrive, c’est simple, le confort natif dans l’écosystème Galaxy va sauter. Pas vos photos. Mais le petit tunnel bien propre entre l’appli Galerie, votre téléphone et parfois votre PC va disparaître.

La fin d’un raccourci bien pratique

Sur un smartphone Samsung Galaxy, cette synchronisation servait de vraie alternative à Google Photos. Et ce n’était pas juste une case de plus dans les paramètres. Samsung Gallery garde des fonctions que pas mal de gens préfèrent encore à l’appli de Google, avec un lien direct à l’appareil photo du téléphone. Si vous aviez aussi un PC Windows 11 configuré avec OneDrive, vos photos arrivaient dessus sans friction. Franchement, c’était propre.

Cette passerelle convenait surtout à ceux qui voulaient éviter de tout confier à Google. Un choix pas absurde du tout, surtout quand on aime garder un peu de marge dans ses sauvegardes.

Ce qui s’arrête exactement

À partir du 1er octobre 2026, Microsoft précise que Samsung Gallery ne pourra plus se synchroniser directement avec OneDrive. Et le mot important, c’est bien directement. La liaison entre les deux services disparaît, pas l’accès à vos fichiers dans le cloud.

Concrètement, les photos stockées dans votre compte OneDrive n’apparaîtront plus dans l’appli Galerie sur mobile. Les fonctions qui reposaient sur cette synchro vont aussi s’éteindre, y compris l’affichage sur des TV Samsung ou sur certains appareils connectés de la marque. Vos fichiers resteront disponibles dans OneDrive, avec la possibilité de les retélécharger sur le téléphone. Avant la coupure, il est aussi possible d’utiliser l’option Download Originals dans Samsung Gallery pour remettre les originaux en local.

Et visiblement, Samsung commence déjà à fermer la porte. Sur des appareils qui n’utilisaient pas encore la fonction, les réglages de synchro OneDrive ont déjà disparu. Du coup, il serait logique que cette option soit absente d’emblée sur les futurs Galaxy Z Fold8 et Flip8.

Vos photos restent là, mais il faut changer de méthode

Bon, si vous voulez rester chez Microsoft, c’est encore possible. Il faudra simplement passer par l’application OneDrive récupérée sur le Play Store. Une fois connecté à votre compte, vous pourrez activer Camera Backup depuis la section profil et continuer la sauvegarde automatique des photos et vidéos.

Sinon, il reste d’autres pistes. Google Photos, Dropbox ou Amazon proposent aussi la synchro photo. Et pour ceux qui veulent vraiment garder la main, il y a des solutions auto-hébergées comme Immich ou Nextcloud. Mais là, on parle de matériel, de stockage, de réseau à configurer et de sécurité à gérer soi-même. Bref, le cloud clé en main se paie aussi pour ça.