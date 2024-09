Google Photos va devenir beaucoup plus simple à utiliser

Il serait plus simple d'utiliser l'application Photos. Cette application vous permet de sauvegarder, de partager et de modifier vos photos en un seul endroit. Vous pouvez également l'utiliser pour créer des albums et des diaporamas. La qualité de vos photos est-elle améliorée avec cette application?

Tl;dr Google travaille pour améliorer l’utilisation à une main de Google Photos.

Une nouvelle barre d’outils flottante, plus accessible, a été découverte par Android Authority.

L’interface de l’application devrait permettre une gestion simplifiée des albums et des photos.

De nouvelles fonctionnalités pourraient bientôt être intégrées à Google Photos.

Un usage simplifié de Google Photos

Google travaille sans relâche pour améliorer l’expérience utilisateur de Google Photos. Les efforts se concentrent actuellement sur une utilisation à une main plus aisée de l’application.

Une nouvelle barre d’outils en préparation

Android Authority, lors d’une récente analyse de l’APK de l’application, a découvert une nouvelle barre d’outils flottante. Celle-ci apparaît au sein des albums, plus proche du bas de l’écran. Elle comprend également un nouveau bouton permettant d’organiser plus facilement les albums dans lesquels vous avez téléchargé des photos. Même si elle disparaît lors du défilement, il est aisé de la faire réapparaître simplement en remontant l’écran. Sa position fixe facilite l’accès aux boutons de partage et d’ajout avec une seule main.

Plus qu’une simple barre d’outils

Ce n’est pas le seul changement en vue. Google semble avoir ajouté un nouveau bouton d’édition à la barre d’outils. Ce dernier permet de réorganiser l’ordre des images, de supprimer des photos, de renommer des albums et d’ajouter une description. C’est un avantage considérable par rapport au design actuel qui dissimule l’option d’édition dans le menu contextuel.

Il faut toutefois noter que cette nouvelle barre d’outils n’est pas encore disponible dans la dernière version de Google Photos. Android Authority a réussi à la faire fonctionner dans Google Photos version 7.1. Bien que prête pour le lancement, elle n’est pas encore accessible au public. Sa sortie ne devrait toutefois pas tarder.

De nouvelles fonctionnalités en perspective

Les nouvelles ne s’arrêtent pas là pour Google Photos. Une précédente analyse de l’APK a révélé que Google prévoit d’intégrer davantage de fonctionnalités Gemini dans l’application. Notamment, Gemini devrait bientôt pouvoir « narrer certains de nos souvenirs », les rendant ainsi plus personnels. Une autre fuite a également révélé que Google prévoit de nous offrir plus de contrôle sur la fréquence d’apparition de certaines personnes dans nos souvenirs.

Les nouvelles modifications apportées à Google Photos promettent de rendre son utilisation beaucoup plus simple. Si vous avez un appareil compatible, bien évidemment.