Google Gemini pourrait bientôt raconter vos souvenirs de Google Photos

L'intelligence artificielle pourrait bientôt transformer vos souvenirs. En effet, avec l'avancée technologique, il est possible que l'IA puisse interagir avec notre mémoire. Comment vous sentez-vous face à cette éventualité ?

Google Photos : une amélioration de la fonctionnalité Memories en vue

Une récente analyse d’APK a révélé que Google envisage d’améliorer la fonctionnalité Memories de Google Photos avec l’aide de Google Gemini.

Qu’est-ce que la fonctionnalité Memories ?

Pour ceux qui n’ont jamais utilisé Google Photos, Memories est une fonctionnalité qui sélectionne plusieurs images de votre bibliothèque et les présente sous forme de diaporama. Généralement, ces souvenirs suivent un thème précis, comme vos photos de Noël d’une année donnée. Mais cette fonctionnalité peut parfois sembler impersonnelle. Cependant, cela pourrait bientôt changer.

Le rôle de Google Gemini

Le code retrouvé dans Google Photos indique que Google Gemini sera utilisé pour créer les récapitulatifs de Memories. Mais le plus important est que « l’IA semble être capable de les narrer également ». Heureusement, il semble que cette fonctionnalité puisse être activée ou désactivée, laissant aux utilisateurs le choix de l’intégrer ou non. La question reste de savoir si cette fonctionnalité sera également disponible pour les images générées par Google Gemini, ou si elle est réservée uniquement aux photos prises par l’appareil photo.

Des questionnements subsistent

Une question majeure demeure : quelles seront les voix utilisées pour ces récapitulatifs et à quoi ressembleront-elles ? La génération de voix par IA a considérablement progressé ces dernières années, avec des rendus de plus en plus convaincants. Une autre interrogation concerne la source des informations pour la narration. Il est possible que ces données soient extraites des images elles-mêmes ou qu’elles soient tirées d’autres services Google, mais cela reste une conjecture à ce stade.

En outre, Google offre désormais aux utilisateurs plus de contrôle sur les souvenirs qu’ils verront réellement dans Memories. Selon le code, il semble que la narration de récapitulation de Gemini soit prévue pour une sortie en décembre.