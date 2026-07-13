Parents, enfants, seniors : ChatGPT élargit son audience

OpenAI recrute pour penser ses produits à l’échelle du foyer. Derrière ce virage, un public qui vieillit, des parents plus présents et la question de la sécurité.

En bref ChatGPT séduit de plus en plus les familles et les adultes.

OpenAI veut transformer l’IA en assistant du foyer.

La sécurité des enfants devient l’enjeu principal.

Le vrai signal, il est là. Le public de ChatGPT change, et OpenAI commence à bâtir ses produits en conséquence. Plus de parents, plus d’adultes de 35 ans et plus, et moins de poids chez les 18-24 ans qu’il y a un an. Quand une IA quitte le délire du gadget perso pour entrer dans la maison, tout le reste suit.

Le public de ChatGPT n’est plus celui du lancement

D’après les estimations de Sensor Tower, la part mondiale des utilisateurs de ChatGPT âgés de 35 ans et plus est montée à 31% au deuxième trimestre, contre 26% un an plus tôt. À l’inverse, les 18-24 ans sont passés de 34% à 29%. Ce n’est pas un détail de tableur, c’est un changement de centre de gravité.

Aux États-Unis, le mouvement est encore plus parlant côté parents. Presque un utilisateur de smartphone parent sur quatre a utilisé ChatGPT sur le trimestre, contre 16% un an avant. Résultat, OpenAI ne parle plus seulement à l’utilisateur seul devant son écran. Il parle au foyer.

Pourquoi OpenAI recrute pour le foyer entier ?

OpenAI cherche justement à San Francisco un responsable produit dédié aux expériences pour les familles, les aidants et les personnes âgées. L’annonce précise qu’il faut de l’expérience sur des produits pensés pour les parents, les familles et les environnements où la confiance compte beaucoup. Clairement, ce n’est pas un poste bricolé pour remplir un organigramme.

Pour Ben Bajarin, patron de Creative Strategies, ce recrutement montre qu’OpenAI commence à voir ses services moins comme des outils de productivité individuels que comme une technologie partagée à la maison. Une trajectoire qui rappelle ce qu’ont fini par faire Google, Apple et Meta, sauf qu’ici l’assistant ne se contente pas de gérer du contenu ou des appareils. Il converse. Et ça change pas mal de choses.

Le vrai nerf de la guerre, c’est la sécurité

Parce que derrière le produit, il y a la question la plus sensible. Selon Stephen Balkam, qui dirige le Family Online Safety Institute, des services utilisés par des enfants et des ados demandent des garde-fous différents de ceux prévus pour des adultes. Son organisation a publié cette semaine une étude menée auprès de plus de 4000 familles aux États-Unis et en Australie. 27% des parents disent que leur enfant a utilisé une IA générative dans la semaine, alors que 38% des enfants affirment l’avoir fait eux-mêmes.

OpenAI arrive aussi sous pression, avec plusieurs plaintes de parents accusant ChatGPT d’avoir contribué à des dommages subis par leurs enfants, y compris dans des affaires liées au suicide. En réponse, l’entreprise a ajouté des contrôles parentaux pour les comptes ados, redirigé certaines conversations sensibles vers des modèles censés mieux gérer les signes de détresse, et lancé récemment Trusted Contact, une option pouvant alerter un proche ou un aidant en cas de risque d’automutilation.

Une bataille qui dépasse OpenAI

Ce virage n’est pas isolé, mais ChatGPT bouge différemment. Chez Anthropic avec Claude, comme chez Google avec Gemini, les 25-34 ans représentent 40% de l’audience mondiale des apps, soit le même niveau que ChatGPT. Microsoft Copilot est plus âgé, avec 20% d’utilisateurs de 45 ans et plus, contre 11% pour ChatGPT, 12% pour Gemini et 14% pour Claude.

Mais ChatGPT progresse plus vite sur cette tranche des 45 ans et plus, avec une hausse de trois points sur un an, contre deux pour Copilot, pendant que Claude et Gemini reculent. Et chez les parents américains sur smartphone, Gemini mène à 32%, devant ChatGPT à 24%, loin devant Claude à 4% et Copilot à 2%.

Bref, l’IA grand public entre dans une nouvelle phase. Profils enfants, outils pour aidants, mémoire partagée du foyer, tutorat, abonnements famille, sécurité renforcée. OpenAI n’a encore rien détaillé, mais la direction est limpide.