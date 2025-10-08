OpenAI transforme ChatGPT en hub centralisé de services

ChatGPT s’enrichit de nouvelles fonctionnalités en permettant désormais d’utiliser directement des applications populaires comme Spotify, Canva ou Zillow. Cette intégration vise à simplifier l’accès à divers services sans quitter l’interface de l’outil conversationnel d’OpenAI.

Tl;dr OpenAI ouvre ChatGPT aux applications tierces, permettant d’utiliser des services comme Spotify ou Zillow directement dans le chatbot.

Les utilisateurs peuvent accéder facilement aux fonctionnalités, avec synchronisation automatique et suggestions contextuelles selon leurs requêtes.

Les développeurs peuvent enrichir l’écosystème via un SDK, et à terme une « boutique » interne centralisera tous les outils disponibles.

Des applications s’invitent dans ChatGPT

La start-up américaine OpenAI franchit une nouvelle étape en ouvrant les portes de ChatGPT aux développeurs d’applications. Désormais, il devient possible d’accéder à des services tiers directement depuis la fenêtre de conversation, une évolution qui pourrait bien changer les habitudes de millions d’utilisateurs. Cette nouveauté permet d’interagir avec des outils issus de marques reconnues, sans jamais quitter l’interface du chatbot.

Des partenaires majeurs déjà présents

Pour son lancement, OpenAI a opté pour un groupe restreint de partenaires pilotes : on retrouve notamment Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify, ou encore Zillow. D’autres géants comme Khan Academy, TheFork, ou Uber devraient bientôt rejoindre la liste. Cette sélection initiale vise à proposer rapidement des cas d’usages variés et concrets, tout en laissant la porte ouverte à l’ajout progressif de nouveaux acteurs au fil des prochains mois.

L’expérience utilisateur réinventée : simplicité et contextualisation

Du côté de l’utilisateur, la promesse est simple : accéder à ces nouvelles fonctionnalités sans effort supplémentaire. Un exemple ? Il suffit de demander à Spotify : « crée-moi une playlist pour un barbecue entre amis ». Après une première connexion, le service devient accessible automatiquement lors des prochaines requêtes similaires. Selon le contexte d’une question – par exemple, acheter une maison –, ChatGPT proposera spontanément l’application adéquate telle que celle de Zillow. Le but affiché est clair : permettre à chacun de créer, apprendre ou organiser depuis un unique espace centralisé.

Voici comment cela fonctionne concrètement :

L’utilisateur nomme simplement l’application dans sa demande.

Synchronisation rapide et suggestions automatiques selon le contexte.

Aucune installation complexe n’est requise pour commencer.

L’ouverture aux développeurs et perspectives futures

Les développeurs sont également invités à enrichir cet écosystème via le nouveau kit SDK dédié. Toutefois, chaque application doit préalablement être soumise à validation auprès de l’équipe d’OpenAI. À terme, une sorte de « boutique » interne permettra d’explorer et sélectionner librement les différents outils disponibles dans ChatGPT. Pour l’heure cependant, cette fonctionnalité reste inaccessible sur le territoire européen ; une arrivée « prochaine » est néanmoins annoncée. Avec plus de 800 millions d’utilisateurs concernés, cette initiative pourrait marquer un tournant dans la démocratisation des services intelligents intégrés au quotidien digital.