Sora 2 inaugure l’ère de la vidéo IA collaborative

OpenAI rend la vidéo IA accessible et collaborative grâce à Sora 2, pensée pour tous les créateurs.

Tl;dr OpenAI lance Sora 2, une IA capable de créer des vidéos plus réalistes avec des mouvements précis.

L’accès à la plateforme est progressif et réservé pour l’instant aux utilisateurs invités et abonnés ChatGPT Pro.

Sora 2 offre une expérience collaborative sécurisée, permettant de créer, remixer et partager des vidéos tout en protégeant l’identité des participants.

OpenAI défie Veo 3 de Google avec Sora 2

Le paysage de la création vidéo par intelligence artificielle connaît un bouleversement notable avec le lancement de Sora 2 par OpenAI. Présentée comme une avancée majeure, cette version améliore la capacité de l’IA à représenter le mouvement des objets et des personnes, offrant ainsi des vidéos bien plus réalistes qu’auparavant. Face à la concurrence grandissante incarnée notamment par Veo 3 de Google, reconnu comme une référence du secteur, OpenAI veut frapper fort et séduire un public au-delà des experts en contenu numérique.

Un accès progressif et sélectif

Toutefois, malgré l’enthousiasme suscité, accéder à cette plateforme reste pour l’instant un privilège. Seuls les utilisateurs invités peuvent profiter de Sora 2 dès aujourd’hui. La société a opté pour une ouverture échelonnée : d’abord via des invitations envoyées à certains « early users », qui pourront ensuite parrainer quelques proches. Dans les prochaines semaines, la priorité ira aux abonnés ChatGPT Pro, puis aux détenteurs des formules Plus ou Team. Pour les autres, il faudra guetter la notification ou espérer recevoir un « friend pass ». Notons également que l’application iOS sera disponible aux États-Unis et au Canada avant un déploiement plus large ; il sera aussi possible d’essayer Sora sur le site sora.com.

Une expérience collaborative inédite

Avec Sora 2, OpenAI ne se contente pas d’apporter des améliorations techniques – comme la synchronisation précise audio/vidéo ou la fidélité accrue dans la modélisation d’environnements. L’entreprise introduit surtout une dimension sociale inédite : l’application permet désormais de créer des vidéos à partir de textes ou d’images, d’inviter amis ou proches à figurer dans ces clips grâce à une capture sécurisée du visage et de la voix (toujours avec consentement), ou encore de remixer les vidéos sous forme de chaînes façon TikTok.

Voici quelques possibilités offertes :

Participer à des « caméos » personnels ou entre amis.

Découvrir et suivre de nouveaux créateurs.

Garder ses réalisations privées jusqu’à publication.

Ce virage vers le collaboratif marque une volonté claire : faire émerger une communauté active autour du générateur.

Sécurité et identité : un défi sous surveillance

L’arrivée du mode Caméo soulève inévitablement des interrogations sur la protection de l’identité. Sur ce point, OpenAI met en avant plusieurs garde-fous : chaque caméo requiert une vérification stricte (vidéo + audio), les personnalités publiques ne sont générables que si elles ont consenti via leur propre caméo, et toutes les vidéos portent métadonnées C2PA ainsi que filigranes visibles. Les parents disposent en outre d’outils pour filtrer les contenus accessibles aux adolescents.

En misant sur ces dispositifs conjugués au contrôle communautaire, OpenAI espère tenir tête au phénomène grandissant des deepfakes.