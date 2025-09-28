ChatGPT Pulse : l’IA s’invite dans votre fil d’actualités et concurrence Google News

ChatGPT Pulse débarque sur le marché de l’agrégation d’actualités, proposant une expérience personnalisée où l’intelligence artificielle initie la conversation et sélectionne pour chaque utilisateur un fil d’informations adapté, concurrençant directement Google News et Flipboard.

Tl;dr OpenAI lance Pulse, une fonctionnalité qui propose chaque matin un résumé personnalisé sous forme de cartes visuelles.

Pulse utilise l’historique de conversations et peut se connecter à des applications comme Gmail ou Google Calendar pour des recommandations contextuelles.

L’utilisateur garde le contrôle total : votes, suppression d’historique et personnalisation, avec un lancement progressif pour les abonnés Pro.

Un assistant qui prend les devants

L’univers de l’intelligence artificielle conversationnelle connaît une nouvelle évolution avec l’introduction de la fonctionnalité Pulse par OpenAI. Désormais, ChatGPT ne se contente plus d’attendre vos questions : il devance vos attentes en vous proposant chaque matin un résumé personnalisé sous forme de cartes visuelles. Ce flux, soigneusement adapté à vos habitudes et à vos centres d’intérêt, offre l’équivalent d’un briefing matinal taillé sur mesure. Fini le temps où l’on se noyait dans une montagne d’emails ou de notifications disparates : ici, tout est condensé pour mieux orienter votre journée.

Une personnalisation poussée grâce à la mémoire et aux applications connectées

La véritable force de Pulse, c’est sa capacité à s’appuyer sur votre historique de conversations, vos retours et même vos préférences quotidiennes. Par le biais d’une synthèse intelligente réalisée durant la nuit, l’outil regroupe toutes les informations utiles glanées au fil de vos échanges avec ChatGPT. Autre nouveauté : la connexion facultative à des applications comme Gmail ou Google Calendar, ouvrant la porte à des recommandations contextualisées — réservation de restaurant lors d’un voyage imminent, rappel d’anniversaire ou préparation d’ordre du jour pour une réunion.

Pilotage utilisateur et confidentialité renforcée

Un point essentiel mis en avant par OpenAI : la maîtrise totale reste entre les mains de l’utilisateur. Contrairement à un flux social classique, chaque mise à jour peut recevoir un vote positif ou négatif pour affiner les suggestions futures. On appréciera aussi la possibilité d’effacer son historique à tout moment. Si l’approche semble alléchante, certains pourraient s’interroger sur la nécessité d’une telle fonctionnalité alors que les sollicitations numériques abondent déjà. Pourtant, Pulse ne vise pas l’accumulation ou le scroll infini : les mises à jour apparaissent brièvement puis disparaissent si elles ne sont pas sauvegardées.

Lancement progressif et perspectives d’évolution

Lancée aujourd’hui en version préliminaire sur mobile pour les abonnés Pro — et prochainement pour les utilisateurs Plus — la fonctionnalité est encore expérimentale. Les retours des premiers testeurs façonneront sans doute son futur visage. Pour celles et ceux adeptes de plateformes telles que Google News ou Flipboard, l’arrivée de Pulse pourrait bien transformer leur usage quotidien des assistants numériques :

Briefing personnalisé.

Intégration fluide aux outils quotidiens.

Maîtrise renforcée sur la confidentialité.

Reste désormais à voir si cette anticipation proactive saura s’imposer comme un nouveau standard dans l’assistance numérique personnalisée.