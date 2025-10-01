ChatGPT s’attaque à Amazon : 700 millions d’utilisateurs pourront bientôt faire leurs achats via le chatbot

ChatGPT, qui compte déjà 700 millions d’utilisateurs, franchit une nouvelle étape en permettant désormais d’effectuer des achats directement depuis ses conversations, se positionnant ainsi comme un concurrent direct d’Amazon sur le marché du commerce en ligne.

Tl;dr ChatGPT propose un achat direct sur Etsy et Shopify.

Processus sécurisé avec validation à chaque étape.

Disponible uniquement aux États-Unis pour l’instant.

ChatGPT franchit un cap dans le e-commerce

Désormais, la plateforme d’OpenAI n’est plus seulement un assistant conversationnel : elle s’impose comme une véritable interface d’achat intégrée. En lançant la fonction « instant checkout », ChatGPT permet à ses utilisateurs de finaliser des achats, directement au cœur de la discussion. Cette nouveauté marque une accélération de la stratégie d’OpenAI, qui ambitionne manifestement de transformer ChatGPT en un point central d’accès aux services du web.

Achat en conversation : fonctionnement et partenaires

Pour l’instant, cette fonctionnalité reste réservée aux utilisateurs américains connectés et ne concerne que les vendeurs Etsy basés aux États-Unis. Mais déjà, plus d’un million de commerçants présents sur Shopify sont dans le viseur, dont des marques phares telles que Glossier, SKIMS ou encore Vuori. Le principe ? À partir d’une simple question sur un produit, ChatGPT affiche les options pertinentes disponibles sur le web. Si l’article est compatible avec la nouvelle fonction, il suffit alors de cliquer sur « acheter », valider la commande et saisir ses informations… sans jamais quitter l’interface de chat.

À ce stade, il faut souligner que si tout se déroule via le système d’OpenAI, la gestion des commandes, paiements et livraisons reste entre les mains des commerçants eux-mêmes — ChatGPT agit donc uniquement comme intermédiaire.

Sécurité renforcée et transparence affichée

L’intégration de cette option soulève naturellement des questions autour de la sécurité. Face à ces enjeux, trois garde-fous principaux ont été déployés par OpenAI :

L’utilisateur doit approuver explicitement chaque étape avant tout achat.

Toutes les transactions passent par des systèmes de paiement chiffrés et sécurisés, en lien direct avec les marchands sélectionnés.

Les données partagées sont réduites au strict nécessaire pour réaliser la commande.

À noter également : ce service demeure gratuit pour tous les utilisateurs de ChatGPT et aucune mise en avant payante n’est proposée aux entreprises — seuls la disponibilité, le prix et la qualité déterminent l’ordre des réponses affichées.

Bientôt une ouverture internationale ?

Pour l’heure, aucun calendrier n’a été communiqué quant à une extension hors des États-Unis. Mais ce pas vers le commerce conversationnel risque fort d’inspirer bien d’autres acteurs du secteur. Affaire à suivre…