Pourquoi l’IA open source devient le vrai bras de fer du moment tech ?

En bref Hugging Face pousse l’IA ouverte face aux géants.

Le coût pousse les entreprises vers l’open source.

La robotique rend le débat encore plus sensible.

Si l’IA devient le terrain de jeu de quatre ou cinq géants, on aura un problème. C’est, en gros, l’alerte lancée par Clem Delangue, le patron de Hugging Face, alors que le bras de fer entre modèles open source et fermés prend un autre relief après l’arrêt de la sortie de Fable chez Anthropic.

Le vrai sujet, c’est qui contrôle l’IA

Pour Clem Delangue, le débat ne tourne pas seulement autour de la perf ou de la mode du moment. Il touche à quelque chose de plus lourd, le risque de voir une petite poignée d’entreprises contrôler les modèles, les usages et, derrière, une bonne partie de la chaîne. Dit comme ça, c’est moins sexy qu’une démo de chatbot, mais c’est clairement le nerf de la guerre.

Pourquoi les entreprises finissent par regarder l’open source ?

Chez Hugging Face, cette bascule se voit déjà. La plateforme, devenue une sorte de GitHub de l’IA où l’on partage et télécharge modèles ouverts et jeux de données, est utilisée par environ la moitié du Fortune 500. Et le scénario se répète, selon Clem Delangue.

Des boîtes démarrent avec des API de pointe, puis elles grandissent. Et là, les coûts montent. Du coup, elles regardent de plus en plus du côté des modèles ouverts. Pas par idéologie, pas par romantisme tech, juste parce qu’à l’échelle, la facture finit par parler plus fort que le marketing.

Le paradoxe des modèles chinois téléchargés aux États-Unis

Un autre point ressort, et il n’est pas anodin. Une majorité des modèles ouverts téléchargés aux États-Unis viendraient aujourd’hui de laboratoires chinois.

Pour Clem Delangue, ce n’est pas une raison de se méfier de l’open source en bloc. C’est un problème à corriger. Nuance importante. Le sujet, ce n’est pas de fermer la porte, c’est d’éviter qu’un déséquilibre industriel s’installe pendant que tout le monde fait semblant de ne pas le voir.

Hugging Face joue l’efficacité, pas la cavalerie

Là aussi, Hugging Face prend le contre-pied du réflexe Silicon Valley. L’entreprise privilégie l’efficacité du capital plutôt que la course à la levée XXL. Et l’an dernier, elle a même refusé un gros investissement de Nvidia. Ce genre de décision dit pas mal de choses sur la volonté de garder la main.

La robotique, terrain encore plus sensible

Le point le plus intéressant, peut-être. Pour Clem Delangue, l’urgence d’une IA ouverte et transparente se voit encore plus dans la robotique que dans les chatbots ou les outils de code. Un robot, par définition, finit par entrer chez vous, voir votre maison, votre quotidien, votre famille.

Résultat ? La question de la transparence ne relève plus seulement du débat entre geeks. Elle touche à l’intime. Et là, le sujet devient tout de suite beaucoup moins abstrait.