Anthropic garde la main sur l’argent de l’IA malgré la montée de l’open source

Les modèles open source explosent en volume, mais pas en valeur. Pour l’instant, des acteurs comme Anthropic gardent la main sur la partie la plus rentable du marché.

En bref Les modèles open source dominent les volumes, mais pas encore les revenus IA.

Anthropic garde la main sur les dépenses grâce à ses modèles premium coûteux.

Le marché IA se divise entre production low-cost et innovation haut de gamme.

Le vrai twist du moment, il est là. Les modèles open source avalent des montagnes de tokens, mais ce sont encore les acteurs frontier qui captent l’argent le plus sérieux. Et pour Anthropic, ce n’est pas un détail, c’est même tout le sujet.

Beaucoup de tokens, pas forcément beaucoup d’argent

Chez Vercel, le tableau de bord de la passerelle IA montre un basculement très net sur les volumes. DeepSeek a pris la tête sur la dernière semaine et traite un peu plus d’un tiers des tokens qui passent par l’infrastructure. Z.ai, le labo derrière GLM-5.2, a aussi bondi jusqu’à la quatrième place. Dit comme ça, on pourrait croire que les modèles premium se font doucement sortir.

Sauf que si vous regardez la dépense totale, l’image change franchement. Anthropic représente encore plus de la moitié des dépenses IA sur la plateforme. Sa part a un peu reculé sur le mois, notamment parce que ses propres prix ont augmenté récemment, mais pas au point de parler de vraie casse. Résultat, l’open source gagne la bataille du trafic, pas celle du chiffre d’affaires.

Le marché se coupe en deux étages

C’est la lecture proposée par Jesse Zhang, le patron de Decagon. Son idée, c’est que les modèles de pointe et les modèles ouverts ne jouent pas vraiment le même match. Les premiers servent à tester, défricher, valider de nouveaux cas d’usage. Ensuite, quand ces usages deviennent plus mûrs, ils peuvent basculer vers des modèles plus légers et moins chers.

En gros, on n’est pas sur une guerre frontale, mais sur un cycle de vie. À mesure que certains usages partent vers des alternatives moins coûteuses, de nouveaux besoins arrivent et relancent la consommation des meilleurs modèles. Jesse Zhang résume ça ainsi : « Les laboratoires frontier continueront de posséder la découverte. L’open source possédera de plus en plus la production ». C’est une formule propre, et pour une fois elle colle assez bien aux chiffres.

Pourquoi Anthropic tient encore bon ?

Du côté d’OpenRouter, on retrouve presque le même scénario. DeepSeek V4 Flash domine l’usage global avec 5,3 trillions de tokens par semaine. Le modèle frontier le plus populaire, Opus 4.8, dépasse à peine les 2 trillions. Mais le prix moyen change tout : environ 1 euro par million de tokens pour Opus 4.8 contre à peine quelques centimes d’euro pour V4 Flash. À ce niveau d’écart, même avec moins de volume, le premium garde très probablement la plus grosse part de la dépense.

Et il y a déjà un nouveau prétendant. Nvidia pousse Nemotron, un modèle qui pourrait vite remonter devant grâce aux connexions du groupe et à sa grande adaptabilité.

Bon, ça ne prouve pas tout. Mais ça raconte un marché IA à deux vitesses qui a l’air plus stable qu’on ne l’imaginait il y a encore quelques mois. Les usages simples ou industrialisés glissent vers des modèles moins chers, pendant que les tâches les plus neuves, ou les plus dures, laissent encore aux labos premium la partie la plus rentable. Et tant que ce partage tient, Anthropic n’a pas vraiment de raison de trembler.