Anthropic mise sur la mémoire pour se démarquer avec Claude

L’IA Claude d’Anthropic muscle sa mémoire pour s’imposer face aux géants de l'intelligence artificielle.

Tl;dr Anthropic porte la fenêtre de contexte de Claude à 1 million de jetons, soit environ 750.000 mots analysables en un seul échange.

Cette capacité est réservée aux clients professionnels via Amazon Bedrock ou Google Cloud Vertex AI, pour séduire les grandes entreprises.

Malgré cet atout, la concurrence (OpenAI, Meta, Google, xAI) riposte et l’usage réel de telles longueurs reste à prouver.

L’essor des fenêtres de contexte géantes dans l’IA

Il y a quelques mois à peine, la plupart des modèles d’intelligence artificielle générative peinaient à gérer de longues instructions. Désormais, la course s’accélère sur ce terrain spécifique, où Anthropic tente de s’imposer face à une concurrence féroce. Récemment, la start-up américaine a dévoilé un atout de taille : l’extension de la fenêtre de contexte de son modèle Claude, passant à un impressionnant 1 million de jetons. En langage courant : le système peut désormais considérer près de 750.000 mots au sein d’un même échange.

Une stratégie résolument tournée vers les entreprises

À y regarder de plus près, cette nouvelle capacité n’est toutefois accessible qu’à une poignée d’acteurs : seuls les clients professionnels via les partenaires cloud d’Anthropic, tels que Amazon Bedrock ou Google Cloud Vertex AI, peuvent en bénéficier. L’objectif est clair : séduire davantage de développeurs et renforcer l’adoption auprès des grandes organisations. Ce segment B2B a déjà permis à la start-up de collaborer avec des références comme Microsoft GitHub Copilot, Windsurf, ou encore Anysphere Cursor. Mais faut-il vraiment s’attendre à un bouleversement du secteur ?

L’innovation face à une concurrence redoutable

Certes, disposer d’une telle capacité offre un avantage notable. Cependant, plusieurs autres acteurs majeurs du secteur n’entendent pas se laisser distancer. Pour preuve :

GPT-5 , développé par OpenAI, continue d’attirer les regards, malgré une fenêtre moindre.

, développé par OpenAI, continue d’attirer les regards, malgré une fenêtre moindre. Llama 4 Scout (Meta) monte jusqu’à dix millions.

(Meta) monte jusqu’à dix millions. Gemini 2.5 Pro , du côté de chez Google, propose deux millions.

, du côté de chez Google, propose deux millions. Grok 4, quant à lui, mise sur ses performances en codage.

Dans cette bataille pour le leadership technologique, chaque acteur cherche à affiner ses modèles afin de convaincre tant les entreprises que le grand public.

L’incertitude autour des usages réels et perspectives d’avenir

Reste que l’utilité concrète d’une telle augmentation interroge certains experts : malgré ces chiffres vertigineux, plusieurs études laissent entendre que les IA peinent encore à exploiter efficacement des instructions aussi longues. Par ailleurs, si cette innovation technique confère pour l’instant un avantage marketing certain à Anthropic, rien ne garantit qu’elle suffira pour inverser durablement la tendance au profit du challenger américain. À l’heure où chaque avancée semble aussitôt suivie par une riposte concurrente, le marché ne tolère aucun temps mort.