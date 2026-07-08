Apple rouvre enfin les paiements par carte sur ses comptes en Inde

Après quatre ans de blocage, Apple remet les cartes bancaires dans son écosystème indien. Un retour discret, mais crucial pour ses abonnements et l’App Store.

En bref Apple réactive les paiements par carte en Inde.

Le retour concerne abonnements et achats App Store.

Le déploiement reste progressif pour l’instant.

Pendant quatre ans, payer son abo Apple Music ou son iCloud+ par carte en Inde chez Apple, c’était inutilement compliqué. Là, ça bouge enfin. La marque relance les paiements par carte pour les achats liés au compte Apple, avec un déploiement par étapes.

Une option qui manquait franchement

Concrètement, les utilisateurs indiens peuvent de nouveau ajouter certaines cartes Visa et Mastercard, en crédit comme en débit, à leur compte chez Apple. Ça servira pour les abonnements, comme iCloud+ ou Apple Music, mais aussi pour les achats sur l’App Store.

Ce n’est pas un détail. Quand vous multipliez les services, les renouvellements et les petits achats, ne pas avoir la carte comme option finit par gratter sérieusement. Et pour une boîte qui vend un écosystème censé être fluide, cette absence faisait tache.

Pourquoi Apple avait tout coupé ?

Retour en mai 2022. Apple avait suspendu les cartes en réponse à un changement du cadre indien sur les paiements récurrents. Depuis, les utilisateurs devaient passer par UPI, le net banking ou le solde de leur compte Apple pour gérer leurs achats numériques.

Le cadre lancé en 2021 par la Reserve Bank of India, puis mis en place progressivement, imposait plusieurs règles. Authentification client renforcée, identifiants de carte tokenisés, et surtout impossibilité pour les marchands de conserver les données bancaires. La transition a secoué pas mal d’acteurs, locaux comme internationaux, avant la mise à niveau de leurs systèmes.

Apple plie, comme ailleurs

Ce qui se passe en Inde raconte aussi quelque chose de plus large. Apple ne peut plus simplement dérouler la même recette partout. Entre les règles européennes sur l’App Store, et les ajustements imposés au Japon ou en Corée du Sud sur la distribution d’apps et les paiements, le modèle global uniforme prend des coups.

Résultat, la firme de Cupertino adapte ses produits et ses services marché par marché. C’est moins élégant sur le papier, mais clairement devenu incontournable.

Un détail technique, un vrai enjeu business

Selon une personne au fait du dossier, Apple a effectué les changements backend nécessaires pour rendre les cartes compatibles avec les règles indiennes. Le déploiement a commencé récemment et doit s’étendre avec le temps à tous les utilisateurs éligibles. La documentation d’assistance a aussi été mise à jour.

Tarun Pathak, directeur de recherche chez Counterpoint Research, résume bien l’enjeu. Pour lui : « C’est très en retard, mais ça arrive enfin. Cela règle l’un des points de friction pour le renouvellement des abonnements ». Il ajoute que l’activité services d’Apple en Inde a continué de croître à deux chiffres malgré l’absence de cartes, mais que ce retour compte de plus en plus à mesure que la base installée grossit.

Et forcément, ça relance aussi les discussions autour d’Apple Pay en Inde. Des médias avaient déjà évoqué des explorations en ce sens. Pour l’instant, Apple n’a annoncé aucun lancement. Mais la porte semble un peu moins fermée qu’avant.