Amazon stoppe l’arrivée de nouveaux clients sur Mechanical Turk

Amazon va bloquer les nouveaux clients de Mechanical Turk dès le 30 juillet 2026. Un signal fort pour un service qui traînait déjà en survie.

En bref Amazon arrête les nouveaux clients sur Mechanical Turk à partir du 30 juillet 2026.

Le service continue de fonctionner pour les utilisateurs existants, mais sans nouvelles fonctionnalités.

Mechanical Turk devient un outil en déclin, symbole du travail humain utilisé pour simuler de l’IA.

Pendant des années, Mechanical Turk a servi à faire passer de l’humain pour de la machine. Aujourd’hui, Amazon le range doucement au placard.

Le 30 juillet 2026, la plateforme n’acceptera plus de nouveaux clients. Amazon Web Services explique avoir pris cette décision après examen, tout en précisant que les clients déjà présents pourront continuer à utiliser le service normalement. Et la branche cloud d’Amazon ajoute qu’elle continue d’investir dans la sécurité et la disponibilité de l’outil, mais qu’aucune nouvelle fonctionnalité n’est prévue. Traduction, le service n’est pas mort, mais il ne grandira plus. Pas vraiment le message d’un produit en forme.

Un arrêt sans extinction totale

Ce point compte, parce qu’on n’est pas face à un shutdown complet. Amazon garde les serveurs allumés et maintient l’existant, sans promettre autre chose. Du coup, Mechanical Turk entre dans une zone étrange, celle des services qui survivent sans horizon.

Et dans la tech, on connaît la suite. Quand un produit cesse d’attirer de nouveaux clients et ne reçoit plus d’innovations, il passe rarement une seconde jeunesse.

Le service qui payait des humains pour faire le sale boulot

Lancé en 2005, Mechanical Turk reposait sur une idée simple, presque brutale. Payer des gens des sommes minuscules pour accomplir des tâches que l’automatisation ne gérait pas bien encore, comme résoudre des CAPTCHA ou repérer le sentiment général d’une phrase.

À partir de 2018, Amazon l’a aussi présenté comme un outil d’annotation de données pour entraîner des réseaux de neurones via SageMaker. En gros, une armée discrète d’humains chargée d’aider les modèles à devenir plus malins.

Un vieux débat social, puis le grand flou autour de l’IA

Le service a longtemps cristallisé les critiques sur le travail crowdsourcé, ses rémunérations dérisoires et son opacité. Il a même joué un petit rôle au début du scandale Facebook–Cambridge Analytica.

Mais le plus troublant reste ailleurs. Mechanical Turk a aussi été décrit comme la béquille cachée de certains produits vendus comme de l’IA, alors qu’en coulisses, le boulot était fait par des travailleurs humains. Ironique, quand même, vu que le Mechanical Turk original était déjà une supercherie, avec un joueur d’échecs dissimulé dans la machine.

Quand les travailleurs utilisent eux-mêmes des IA

L’histoire s’est encore tordue en 2023. Une analyse a estimé que 33% à 46% des travailleurs de la plateforme utilisaient des modèles de langage pour finir leurs tâches.

Résultat ? Des questions très concrètes sur la fiabilité des données annotées, et sur l’intérêt même de garder des humains dans la boucle. Cette semaine, un utilisateur de Reddit a résumé l’ambiance en estimant que la plateforme était morte depuis des années, désertée par les chercheurs et les travailleurs à cause des bots et de la fraude. Il allait même plus loin, en prédisant qu’un jour quelqu’un chez Amazon jugerait les serveurs inutiles et couperait tout. Franchement, on voit mal pourquoi ce scénario paraît impossible.