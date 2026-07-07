Derrière l’USB-C, une jungle de vitesses et de normes

Deux ports USB-C peuvent se ressembler au pixel près et offrir des débits sans rapport. Voilà pourquoi il faut lire les specs, pas juste la prise.

En bref Deux ports USB-C identiques peuvent avoir des débits très différents (480 Mbps vs 10 Gbps).

L’USB-C est trompeur : une même prise peut cacher des fonctions et performances très variables selon les appareils.

Il faut vérifier les specs ou tester soi-même, car l’apparence du port ne garantit pas ses capacités.

Vous voyez deux ports USB-C, vous imaginez la même chose. Mauvais réflexe. Sur un même appareil, l’un peut filer à 10 Gbps et l’autre plafonner à 480 Mbps, soit du vieux USB 2.0. C’est exactement le genre de piège qu’illustre le MacBook Neo d’Apple.

Ce portable lancé comme modèle budget à 699 euros (599 euros pour les étudiants) embarque deux ports visuellement identiques. Sauf qu’en pratique, l’un se limite à 480 Mbps, l’autre monte à 10 Gbps via l’USB 3.2 Gen 2. Et si vous pensiez qu’un port USB-C garantit des transferts éclairs, voilà le reality check.

Même prise, performances qui n’ont rien à voir

Le plus trompeur, c’est que le connecteur ne ment pas sur sa forme, mais il ne dit presque rien sur le reste. Un port USB-C peut servir à la recharge, au transfert de données, à la connexion d’accessoires ou à la sortie vidéo. Il peut aussi faire seulement une partie de ça. Clairement, pour l’utilisateur, c’est la loterie.

À l’autre extrême, l’USB4 peut grimper jusqu’à 80 Gbps en débit bidirectionnel. Dit autrement, 100 Go peuvent passer en un peu plus de dix secondes. Entre ça et un port USB 2.0, on ne parle pas d’une petite nuance. On parle de deux mondes.

Pourquoi le rêve du câble unique a déraillé ?

Quand l’USB-C arrive en 2014, l’idée est franchement séduisante. Fini le zoo des prises, entre Type-A, Type-B, Micro USB, le connecteur 30 broches d’Apple, le Lightning, sans oublier HDMI et DisplayPort. Une seule prise, réversible, assez petite pour presque tout. Sur le papier, c’était propre.

Mais la norme a évolué, les noms sont devenus illisibles, et les fabricants n’avaient aucun intérêt à mettre le meilleur partout. Le consortium USB-IF ne pouvait pas obliger tout le monde à adopter les specs les plus récentes. Résultat, on a vu fleurir des ports USB-C vendus avec un marketing flou autour de l’USB 3, pendant que des câbles limitaient la charge, ou restaient bloqués aux débits d’un autre âge. Le cauchemar a gardé la même prise.

Ce qu’il faut vérifier avant d’acheter

Le plus simple, c’est quand le produit affiche clairement ses capacités. USB-IF a d’ailleurs simplifié son branding, avec des mentions plus lisibles comme « USB 80Gbps 240W » pour un produit certifié compatible avec l’USB4 version 2.0.

Le souci, c’est que pas mal de produits ne passent pas la certification, par économie de temps et d’argent. Du coup, avant d’acheter un PC ou un laptop avec plusieurs ports USB-C, il faut éplucher la fiche technique, voire la documentation détaillée de chaque port. Oui, de chaque port.

Comment tester ce que vous avez déjà à la maison

Si le câble ou l’appareil est déjà chez vous, il reste la méthode concrète. Sur un PC sous Windows, un passage par le Gestionnaire de périphériques permet de voir la génération USB utilisée.

Et sinon, test maison. Branchez un SSD portable rapide, transférez un gros fichier, regardez la vitesse réelle. Pour la vidéo, c’est encore plus simple, si rien ne s’affiche sur un écran externe ou une TV, votre port ou votre câble n’a probablement pas le mode Alt nécessaire. Bref, avec l’USB-C, ce n’est pas la prise qu’il faut juger, c’est la fiche technique.